Sacan a periodista de revista de canal 13 por defender sus derechos

Sergio Castro y Carolina Medina presentaban juntos el espacio mañanero desde hace tres años. Archivo

Al periodista y presentador Sergio Castro lo sacaron del programa matutino del Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART Canal 13), Café Nacional, por ponerse a luchar por sus derechos como cualquier empleado público.

El comunicador tenía tres años de conducir y producir este espacio junto a su colega Carolina Medina, pero el miércoles los directores de canal 13 le dijeron que ya no seguiría más en este cargo y que tenía que pasarse como periodista al noticiero.

Sergio explicó que todo empezó porque hace unos días solicitó que se le hiciera una recalificación a su plaza dentro de esta institución del gobierno, porque desde que entró hace 10 años ha trabajado como productor y su contrato es como periodista, pese a que cubre ambas plazas se las pagan por un mismo salario.

Café Nacional se transmitirá ahora de lunes a viernes a las 10 a.m.. Archivo

A pesar de que la actual administración le dio el visto bueno, al final le pusieron unas condiciones que no eran de su agrado y al negarse lo sacaron de la revista matutina para que ejerza su plaza de periodista.

“Solicité que se recalificara mi plaza y se pasara de periodista a productor, la administración estuvo de acuerdo, pero me dieron una nota en la que me decían que yo tenía que conciliar ante el Ministerio de Trabajo, que es donde se hace la recalificación, y renunciar a cualquier reclamo anterior a la fecha en la que me nombren productor. Además, de que yo tenía que seguir presentando de manera voluntaria sin pedir un recargo económico por eso, aunque nunca me han pagado por ser presentador, ni por ser community manager, ni por administrar las redes sociales, entonces, cuando me dieron la nota yo no accedí porque no aceptaba que me pasaran en esas condiciones”, explicó.

“Yo no negocio mis principios y menos voy a renunciar a mis derechos, toda mi vida le he dicho a la gente y al público que luchen por sus derechos y yo ¡cómo no lo voy a hacer! No tiene ningún sentido, no va con lo que yo pienso”, recalcó.

Se fue sin despedirse

Sergio fue el creador de esta revista desde hace tres años y lo que más le duele es que no lo hayan dejado ni despedirse del público.

Ahora su lugar será ocupado por su colega Diana Vásquez, quien presentará el espacio junto a Carolina. Además, le cambiaron el horario pues desde este jueves 11 de agosto se trasmitirá a partir de las 10:00 a.m.; es decir, lo adelantaron media hora.

“Me entristece no poder continuar ofreciendo mi trabajo al público que ha mostrado su cariño por Café Nacional y más aún no haber podido despedirme. Afortunadamente las redes sociales me permiten hacerlo y sobre todo agradecerle a la gente, al público y a todas aquellas personas colaboradoras expertas en algún tema que confiaron en mi trabajo y me ayudaron a desarrollar los temas”, dijo Castro.

Periodista y presentador Sergio Castro de la revista Café Televisión de canal 13. Cortesía

El periodista ahora tendrá que ponerse a las órdenes de la directora a.i. del noticiero de canal 13, Eysel Chacón, pero como está de vacaciones por estos días, aún no sabe qué noticias le tocará cubrir.