Sale a la luz cómo fue que Adriana Durán se vinculó con el periodismo deportivo desde niña

Posiblemente, una de las preguntas que provocan gran curiosidad entre la gente es cómo fue que Adriana Durán llegó al mundo de los deportes y se convirtió en una de las principales periodistas deportivas de Costa Rica.

Adriana Durán es una de las periodistas deportivas con más trayectoria en Costa Rica. (Instagram)

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La respuesta a esa interrogante la dio doña Yolanda Rodríguez, la mamá de Durán, en un video comercial en el que participó la señora junto con su hija, enmarcado en las celebraciones del Día de la Madre, y que la misma periodista circuló en sus redes.

En la grabación, Adriana le preguntó a su mamá cómo fue que ella llegó a los deportes. “Siempre he dicho que fue gracias a usted, pero qué relación tenía yo con los deportes de chiquitilla”, dijo la actual jefa de prensa de la Fedefútbol.

“Mirá, sí es gracias a nosotros por la paciencia que tuvimos, porque era muy inquieta”, mencionó la encantadora señora.

Adriana Durán junto a su encantadora mamá, doña Yolanda Rodríguez. (Instagram/Instagram)

Recordó que en el vecindario donde creció Durán había muchos varones que se echaban sus buenas mejengas frente a la casa y cuando ella se percataba, Adriana estaba en uno de los equipos.

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“Apenas ellos estaban jugando, se me perdía Adriana y estaba jugando bola”, mencionó doña Yolanda.

Según reconoció, llegó a ilusionarse con la idea de que Adriana se dedicara a la educación, como ella, pero la sorpresa se la llevó después.

“Cuando fue a la universidad, yo decía que qué lindo porque iba a estudiar educación y cuando llega y me dice: ‘Ma, creo que ya me encaminé, en los deportes’. Respondí: ‘¿qué mijita? Pero vea, creo que no hay mujeres que trabajen en los deportes’”, rememoró.

Las confesiones de la mamá de Adriana Durán

Doña Yolanda dijo que la respuesta de Adriana fue que no le importaba y que si iba a ser la primera, tampoco le importaba.

“Le dije que hiciera lo que su corazón le dictara y el corazón fue muy grande, le dictó mucho y se quedó en deportes y creo que fue lo mejor porque ha sido feliz ahí. No hay nada más lindo que ser feliz en donde uno está”, agregó la señora.

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Durán fue por años la periodista que le abrió camino a más mujeres en el periodismo deportivo costarricense e ilusionó a muchas con la idea de que sí se podía alcanzar el éxito en un área laboral colmada aún en la actualidad por hombres.