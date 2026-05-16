Adriana Durán roba suspiros mientras disfruta la etapa más dulce de su vida

La periodista Adriana Durán robó suspiros en redes sociales tras compartir unas tiernas fotografías que reflejan el momento tan especial que vive actualmente.

La exfigura de Teletica se convirtió en abuela hace pocos días y está disfrutando al máximo esta nueva faceta familiar.

Adriana Durán está disfrutando al máximo su etapa como abuela. (Instagram/Instagram)

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“Seré una abuelita alcahueta”

Por medio de Instagram, Adriana publicó varias imágenes cargando a su nietita en brazos y acompañó las fotografías con una emotiva confesión.

“Conversamos por un largo rato ella y yo, y concluimos que sí seré una abuelita alcahueta y que la voy a amar con locura hasta el último suspiro de mi vida”, escribió Durán.

La publicación rápidamente llamó la atención de sus seguidores, quienes reaccionaron enternecidos con las imágenes y las palabras de la periodista.

Diego Estrada, el hijo de Adriana Durán, fue quien convirtió en abuela por primera vez a la exfigura de Teletica. (Tomada de redes sociales /Tomada de redes sociales)

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Una etapa que la tiene encantada

Adriana vive esta experiencia gracias a su hijo Diego Estrada, quien se convirtió en papá hace apenas unas semanas.

Desde entonces, la comunicadora no ha ocultado la felicidad que siente con la llegada de la bebé, quien se ha convertido en el centro de atención de la familia.

Los seguidores reaccionaron con cariño

Las fotografías y el mensaje de Adriana se llenaron de comentarios de cariño y buenos deseos.

“¡Qué belleza, Tita Adri!”, “¡qué belleza de cómplice tenés!”, “Adriana, ¡qué ángel, por Dios! Muchas bendiciones. Le veo muchas facciones de tu hijo”, fueron parte de las reacciones que recibió.

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La periodista dejó claro que esta nueva etapa llegó para llenarle el corazón de amor y muchísima ternura.