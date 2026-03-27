Teletica le recordó a Adriana Durán uno de sus días más aterradores en canal 7

Un video que revivió Teletica en las últimas horas hizo que la periodista Adriana Durán recordara uno de los momentos más incómodos y aterradores de su paso por canal 7.

El día que Adriana Durán vivió uno de sus peores momentos en TV

Durán fue figura de la televisora del trencito durante 26 años, consolidándose como una de sus presentadoras más queridas y experimentadas.

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A lo largo de su carrera vivió experiencias inolvidables, pero pocas como la que desempolvó este jueves la cuenta de Teletica Entretenimiento.

Adriana Durán no sabía qué hacer cuando la tarántula comenzó a recorrer por su cuerpo. Fotografía: Instagram Teletica Entretenimiento. (Instagram/Instagram)

Todo ocurrió hace varios años en el programa El Chinamo, cuando Adriana aceptó un reto que implicaba enfrentarse a animales que muchos consideran terroríficos, como tarántulas y serpientes.

En el video, se observa el momento en que la periodista, con mucha valentía, permitió que le colocaran una tarántula en el brazo.

Al inicio, todo parecía bajo control, pero la situación cambió en segundos.

Del valor al susto: la tarántula se salió de control

El animal comenzó a moverse y terminó recorriéndole el brazo, el cuello e incluso el pecho, provocando una reacción de evidente miedo en la comunicadora.

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“Cójala, por favor. Hágalo por mí”, decía la periodista casi con desesperación.

Pese a sus súplicas, la hicieron aguantar varios segundos más, en un momento que hoy muchos recuerdan con mezcla de tensión y humor.

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El video que volvió a viralizarse

La publicación de Teletica no solo revivió el momento, sino que le agregó un toque jocoso con un curioso mensaje:

“Adri: ‘tengo tres hijos’. La tarántula: ‘ni al caso mija, mi veneno ni potente es’. ¡Qué lindo es recordar!”, escribieron.

El clip ya genera reacciones entre los seguidores, quienes no olvidan este episodio que, sin duda, todavía le pone los pelos de punta a Adriana Durán.

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