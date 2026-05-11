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“Mi mundo jamás será igual”: Adriana Durán compartió noticia que cambió su vida para siempre

La reconocida periodista deportiva costarricense compartió la noticia en redes sociales y recibió cientos de mensajes

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Por Hillary Chinchilla Marín

La periodista y presentadora costarricense Adriana Durán compartió este fin de semana una de las noticias más importantes de su vida: el nacimiento de su primera nieta.

“Mi mundo jamás será igual”

La comunicadora dio a conocer la noticia mediante una emotiva publicación en redes sociales que rápidamente llenó de emoción a sus seguidores.

“Y entonces mi mundo jamás será igual… ahora soy abuela”, escribió Durán junto a imágenes relacionadas con la llegada de la bebé.

Adriana Durán, experiodista de Teletica.
Adriana Durán, experiodista de Teletica. (Instagram/Instagram)

Una etapa muy especial para la periodista

La noticia representa un momento muy importante para Adriana, quien meses atrás había contado públicamente la felicidad que sentía al saber que su hijo mayor, Diego Estrada, se convertiría en padre por primera vez.

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En aquel momento, la periodista aseguró que esperaba con muchísima ilusión la llegada de la bebé y hasta expresó su deseo de convertirse en “la mejor abuelita del mundo”.

Lluvia de felicitaciones

Adriana Durán anunció que ya nació su primera nieta.
Adriana Durán anunció que ya nació su primera nieta. (Captura/Captura)

Como era de esperarse, la publicación rápidamente se llenó de comentarios de amigos, colegas, seguidores y figuras conocidas del medio nacional que aprovecharon para felicitarla.

Muchos usuarios le desearon lo mejor en esta nueva etapa familiar y destacaron la emoción que transmitió con sus palabras.

Adriana Durán es una de las periodistas más reconocidas del país y cuenta con más de 30 años de trayectoria en medios nacionales, especialmente en el periodismo deportivo.

Durante muchos años formó parte de Teletica Deportes y actualmente trabaja en la Federación Costarricense de Fútbol.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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