Farándula

Adriana Durán grita muchas de sus verdades en un honesto y revelador mensaje

Periodista deportiva sorprendió con un mensaje muy poderoso y revelador

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Por Manuel Herrera

La periodista deportiva Adriana Durán sorprendió a sus seguidores con un mensaje cargado de fuerza, honestidad y amor propio que rápidamente generó reacciones positivas.

La actual jefa de prensa de la Federación Costarricense de Fútbol decidió abrir su corazón, gritar sus verdades al mundo y compartir cómo se siente en esta etapa de su vida.

Adriana Durán
Adriana Durán compartió su mensaje con esta fotografía. (Instagram/Instagram)

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“Aquí estoy, fuerte y valiente”

A sus 56 años, Adriana Durán dejó claro que vive un momento de seguridad y plenitud personal.

“Bueeeenos días!!! Hoy (este martes) amanecí con ganas de decirle al mundo que aquí estoy, fuerte y valiente. Que sí, los años pasan, mucho en mí ha cambiado, pero mi esencia se mantiene firme y convencida que lo mejor está por venir. No hay una razón única… solo que hoy quiero sentirme así”, manifestó.

Sus palabras reflejan una mezcla de madurez, resiliencia y confianza, dejando ver que el paso del tiempo ha fortalecido su esencia.

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Un mensaje que va más allá de ella

La exfigura de Teletica no solo habló de su proceso personal, sino que también envió un mensaje directo a quienes atraviesan momentos difíciles.

“Hoy te abrazo fuertemente a la distancia si lo que necesitás es un ‘vamos, no te caigás… sí se puede’”, afirmó.

Adriana Durán
Adriana Durán compartió este revelador mensaje en redes. (Instagram/Instagram)

Reacciones llenas de cariño

El mensaje de Adriana Durán no pasó desapercibido y generó múltiples reacciones en redes sociales.

Entre ellas destacó la de la periodista Patricia Figueroa, quien le respondió con cariño.

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“Así es, amiga, lo mejor siempre está por venir cuando Él está a nuestro lado. Veámonos pronto. Cariños”, escribió.

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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

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