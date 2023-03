Salvados por la campana dejó romances prohibidos y un escándalo sexual

Salvados por la campana fue una serie con un éxito inesperado, ya que las expectativas no eran muchas, y el show nació con la única intención de poner en pantalla una comedia de tono ligero que atrajera a los preadolescentes. No obstante, la frescura de las actuaciones y los ingeniosos diálogos dieron pie a un furor que se extendió a lo largo de cuatro temporadas (1989 y 1993).

A mediados de los ochenta, el productor Peter Engel llevó al canal Disney un proyecto llamado Good Morning, Miss Bliss, una historia centrada en el día a día de una maestra al frente de un grupo de alumnos de secundaria, pero fue un rotundo fracaso.

Según el periodista Martín Fernández Cruz, de La Nación, Brandon Tartikoff, directivo de la NBC, le propuso a Engel elaborar una serie derivada de Good Morning, Miss Bliss, centrado en tres de los estudiantes que habían aparecido ahí, y que tenían el potencial para estar al frente de su propia serie. Ellos eran Zack Morris (Mark-Paul Gosselaar), Screech (Dustin Diamond) y Lisa (Lark Voorhies). Engel no confiaba demasiado en esa propuesta, pero aceptó el desafío.

Engel trazó un nuevo grupo de protagonistas que acompañaran a Zack, Screech y Lisa.

Para interpretar a Kelly Kapowski se eligió a Tiffani Amber Thiessen. Elizabeth Berkley le dio vida a Jessie Spano, una estudiante muy exigente consigo misma y segura en sus decisiones.

Mario Lopez, como A.C. Slater, era la última pieza del grupo central, junto a Dennis Haskins, en la piel del director Richard Belding.

Así, el 20 de agosto de 1989 llegó a las televisiones de Estados Unidos Salvados por la campana. Y el éxito fue inmediato.

Todos contra todos

De hecho, la energía entre el elenco era tan buena, que eso dio pie a que todos empezaran a tener citas con todos. Sin ir más lejos, el propio Gosselaar llegó a estar en pareja con sus tres coprotagonistas, a lo largo de distintos momentos.

“¡Era algo incestuoso!”, exclamó ese actor en una oportunidad. Debido a tantos cruces sentimentales, que comenzaron a atentar contra el buen clima de filmación, los productores sentaron al elenco y les pidieron que sus vidas amorosas estuvieran al margen de la serie.

Si bien las temporadas eran un éxito, desde la CBS se mostraban muy ambiguos en lo referido a la continuidad de la serie.

“Todos los años pensábamos que nos iban a cancelar”, comentó en una nota Gosselaar. Y si bien eso no sucedió en los primeros tres años, en mayo de 1993, luego de 86 episodios, Salvados por la campana llegó a su cierre debido a un cambio de estrategia que terminó por ahogar a la serie.

Convencidos que el show podía crecer, la CBS propuso un relanzamiento al que llamó Salvados por la campana: The College Years, que seguía a varios de los personajes en su llegada a la universidad. Sin embargo, el público le dio la espalda a esta propuesta, y con apenas 19 episodios fue cancelada.

Después se estrenó una suerte de epílogo titulado Boda en Las Vegas, una película para televisión cuya trama giraba alrededor del casamiento entre Zack y Kelly. Sin más episodios a la vista, Elizabeth Berkley partió en busca de una carrera en cine (protagonizaría Showgirls, una muy popular película erótica), y Tiffani Thiessen se sumó a Beverly Hills 90210.

Se alejó

Con respecto al elenco original, todos se mostraban muy unidos y era habitual que se vieran para compartir cenas o planes familiares. Llamativamente, el único que siempre faltaba era Dustin Diamond. El actor que interpretaba a Screech no tenía una buena relación con sus excompañeros, y su vida personal no tardó en ser el centro de innumerables polémicas.

En el 2006 Diamond se encontró en el centro de un sonado escándalo, con la aparición de una película pornográfica que lo tenía como protagonista. Bajo el nombre Saved by the Smell (Salvado por el olor), el actor dirigió y protagonizó este proyecto que fue la portada de innumerables publicaciones sensacionalistas. Más adelante, en el 2009, Diamond publicó el libro Detrás de la campana, en el que revelaba el lado B de ese éxito juvenil. A sus compañeros de serie, no les gustó lo que se contaba.

En una entrevista, Gossellar expresó: “Todo lo que escuché sobre ese libro es negativo, y no recuerdo que sucedieran las cosas escritas ahí”. Poco tiempo después de su publicación, Diamond confesó que él se limitó a firmar el libro, y que el trabajo de escritura corrió por cuenta de redactores anónimos que recopilaron chismes jamás comprobados.

Después de una seguidilla de problemas financieros, Diamond en 2014 fue arrestado por apuñalar a un hombre, en el marco de una discusión en un bar. Por ese delito, y una denuncia por mal comportamiento en la vía pública, el actor fue condenado a cuatro meses en prisión.

En 2021, a los 44 años, Diamond murió debido a un cáncer terminal. Prácticamente nadie de Salvados por la campana lo despidió, a excepción de Gosselaar, que le dedicó un respetuoso (pero distante) mensaje.