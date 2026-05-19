Sandra León, esposa de Johnny Araya, afronta devastadora noticia

La doctora Sandra León, esposa del exalcalde de San José, Johnny Araya, afronta este martes una devastadora noticia que compartió por medio de sus redes sociales.

Doña Sandra, ampliamente reconocida por su participación como odontóloga en distintos programas de televisión, comunicó el fallecimiento de su padre, Rogelio León Guzmán.

Sandra León junto a su esposo Johnny Araya. Fotografía: Archivo. (Instagram/Instagram)

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Sandra León despidió a su papá con emotivo mensaje

“Te amaré eternamente, papá, por siempre en mi corazón”, escribió León en Instagram junto con un video en el que aparece compartiendo con su padre en diferentes momentos de su vida.

Don Rogelio León Guzmán tenía 91 años, según corroboró La Teja en el Registro Civil, donde su fallecimiento ya aparece inscrito.

Revelan detalles de las honras fúnebres de don Rogelio León

La odontóloga también compartió información sobre las honras fúnebres de su progenitor.

En la esquela publicada por la familia se detalla que el velorio se realizará a partir de las 3 de la tarde de este martes en la funeraria Vida.

Sandra León, esposa de Johnny Araya, comunicó así la muerte de su papá. Fotografía: Instagram Sandra León. (Instagram/Instagram)

Mientras tanto, el último adiós a don Rogelio será este miércoles a las 10 de la mañana en la catedral de Limón Centro.

“Su memoria vivirá por siempre en nuestros corazones. Agradecemos las muestras de cariño y solidaridad en este difícil momento”, se lee en la esquela difundida por la familia.

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Recibe mensajes de apoyo tras la muerte de su padre

La publicación de Sandra León rápidamente generó reacciones y mensajes de solidaridad de allegados, amigos y seguidores, quienes le han expresado fortaleza en este difícil momento familiar.

A Sandra León y toda su familia, desde La Teja les deseamos mucha fortaleza ante esta sensible pérdida.