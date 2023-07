¡Santísima! Keyla Sánchez dejó como locos a sus seguidores con un sensual baile

Keyla Sánchez le roba suspiros a sus seguidores. (Instagram)

La guapa Keyla Sánchez tiene enamorado a más de un seguidor, pues siempre se muestra muy sexi en redes sociales.

La presentadora compartió en su cuenta de TikTok un video en el que sale bailando muy sensual en ropa deportiva.

Cuando varios de sus seguidores vieron el video con esos movimientos de cadera, no dudaron en llenar la publicación de comentarios, incluso, algunos hasta la invitaron a salir.

“Ya me enamoré”, “Princesa hermosa tan alegre como siempre, buenas vibras”, “Mis ojos no verán más belleza que la tuya... insoportable resistirse a no mirarte”.

La empresaria siempre se ha caracterizado por compartir parte de su vida con sus seguidores, es por eso que le mueve el piso a más de uno.