Farándula

Sara López, del programa 4:13, rompió el corazón de muchos seguidores

La presentadora Sara López, del programa de La Teja 4:13, generó varios comentarios con una publicación que hizo

EscucharEscuchar
Por Silvia Núñez
Informativo 4:13 de La Teja a cargo de Adrián Granados, Sara López, Lucho Retana y Sophia Umaña, que se estrena el 13 de febrero 2026.
Sara López es una de las presentadoras del espacio de La Teja 4:13. (JOHN DURAN/John Durán)

La presentadora Sara López sorprendió a sus seguidores al mostrarse como nunca antes en sus redes sociales, pero lejos de acelerarles el corazón a sus admiradores, más bien terminó rompiéndole la ilusión a varios.

La conductora del espacio 4:13, que se transmite por las redes sociales de La Teja, compartió una serie de fotografías muy románticas junto a su novio, Diego Berrocal, con quien está celebrando cinco años de relación.

LEA MÁS: Sara López marca su regreso a los medios con 4:13: “Con ellos nunca se sabe qué puede pasar”

Sara López, presentadora de 4:13 de La Teja, se mostró muy enamorada de su novio rompiendo el corazón de más de un admirador suyo.
Sara López, presentadora de 4:13 de La Teja, se mostró muy enamorada de su novio, rompiendo el corazón de más de un admirador suyo. (redes/Instagram)

En las imágenes se ve a la comunicadora muy enamorada y feliz, dejando claro que su corazón ya tiene dueño desde hace bastante tiempo.

Las fotos rápidamente generaron reacciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en comentar lo bien que se ven juntos y que para cuándo la boda, mientras que otros admiradores le pusieron corazoncitos rotos.

Estreno de 4:13, La Teja
El programa 4:13 se transmite de lunes a viernes a las 4:13 pm. por el YouTube y Facebook de La Teja. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Sara, quien se ha ganado el cariño del público por su estilo espontáneo y cercano, forma parte del programa 4:13 junto a sus amigos Lucho Retana, Adrián Granados y Sophia Umaña.

El espacio digital se transmite de lunes a viernes a las 4:13 de la tarde y se ha convertido en uno de los contenidos más seguidos en las redes sociales de La Teja.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Sara López4:13programa 4:13 La TejaSara López presentadora
Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.