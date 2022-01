Sarita, de Nace una estrella, ya se vacunó y dice que ni dolió

Sara Barboza es vecina de Guadalupe, San José, y el martes fue de las primeras niñas en ir a vacunarse contra el covid-19. Archivo (Cortesía)

Sara Barboza, la pequeña ganadora de Nace una estrella, ya se vacunó contra el covid-19 y aseguró que ni le dolió aunque estaba muerta del miedo.

A pesar de que las inyecciones no le gustan mucho, ella dice haberse alegrado un montón cuando anunciaron que a partir de esta semana empezarían a vacunar a los niños entre los 5 y 11 años porque así andaría más protegida contra este virus.

Sarita fue a vacunarse el martes acompañada de su mamá, Evelyn Gómez, al edificio de la UACA, en Curridabat.

“Vieras lo que sufrí antes de que me pasaran a vacunar, pero al final no me dolió nada, fue un piquetico chiquitico nada más. Pensé que me iba a doler más”, dijo la artista de once años.

La cantante contó que le tocó madrugar para ir a hacer fila y que en su casa ella era la única que faltaba por vacunarse.

“Pensé que iban a durar un montón conmigo porque sí me dio miedo cuando ya estaba ahí, pero el muchacho fue muy bueno, más bien, porque me distrajo y todo para que no me doliera”.

Sarita fue acompañada por su mamá, quien compartió el momento con sus seguidores de redes sociales. Captura de video

Ella además aprovechó para incentivar a todos los niños para que también vayan a vacunarse.

“Les digo a los pequeñitos de la casa que sean valientes porque la vacuna es un piquetico y al final van a andar protegidos y es algo muy bueno”.

Solo dolor en el brazo es lo que ha experimentado como secuela de la vacuna.

Cantando rezos

La ganadora de la competencia de canto de canal 7 contó que ahora además de estar animando fiestas familiares está cantando rezos del Niño junto a su familia.

Sus papás y hermanos siempre la acompañan a hacer los rosarios y entre todos se echan las canciones navideñas.

“Hacemos rezos hasta febrero y vamos con mucho amor y devoción a cantar a las casas. Los cantos y los misterios los hacemos cantados y mi papá (Eddy Barboza) es el que reza”, contó.

Sus hermanos, de los que heredó el gusto por la música, también la acompañan a cantar.