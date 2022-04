Sarita estaría vendiendo las cosas de José José y eso tiene chivas a sus hermanos mayores

José Joel y Marysol Sosa, hijos mayores de José José, están furiosos por la decisión de su media hermana de vender los artículos de su padre. Archivo

La hija menor de José José, Sarita Sosa, estaría vendiendo algunos artículos de su difunto padre, lo que tiene chivas a sus hermanastros.

Marysol Sosa arremetió contra ella, pues dichas cosas pertenecen a los bienes que dejó en herencia su padre y aseguró que su media hermana debería aprovechar su tiempo en estudiar alguna carrera y trabajar para el soporte de su familia.

Marysol, fruto del matrimonio entre el “Príncipe de la canción” y Anel Noreña, dio una entrevista al programa mexicano “Hoy”, en la que habló sobre los rumores que circulan en torno a Sarita, de 27 años, hija que el cantante procreó con Sara Salazar.

Ella dejó ver su molestia al confesar que, de ser ciertas las especulaciones, ella estaría irrespetando los ideales del intérprete de inolvidables baladas, porque seguramente él no habría querido que sus cosas fueran intercambiadas por recursos cuando no es necesario.

“No me ha causado nada más que una tristeza horrenda, porque teniendo ella la edad y la posibilidad de ahorita probablemente meterse a estudiar algo y a parte trabajar, y siendo madre como ya es, pues no, ‘ahora mejor me pongo a vender cosas de mi papá’. Se me hace bajo, de mala educación hacer ese tipo de cosas, sobre todo porque me da a entender que ella realmente no supo nunca quién fue su papá”, declaró en el programa.

Trató de vender propiedad

La hija de Anel también habló sobre la relación que mantiene con su media hermana y, como era de esperarse, no es buena.

Marysol recordó que no ha tenido comunicación con Sarita desde el lamentable fallecimiento del intérprete de “Almohada” y “El triste” en febrero de 2017.

José Joel, el otro hijo de José José, también dijo días atrás a la prensa mexicana que su media hermana estaba vendiendo algunos trajes, discos y premios de su padre para mantenerse, pues Sarita asegura que no tiene dinero.

Sarita estaría vendiendo trajes, discos, premios y hasta una propiedad del fallecido cantante. Archivo

También se habrían enterado que la joven intentó vender una propiedad del cantante, pero no ha podido porque aparece a nombre de él.

“Insiste en vender la propiedad, estamos averiguando porque no creo que la haya podido vender porque está a nombre de mi papá, pudo haber intentado, pudo haber algún chanchullo, alguien pudo haberle dicho que sí (se la compraba), pero después le dijeron: ‘Oye, esto está en el testamento’, que sé yo”, dijo el primogénito del cantante y hermano de Marysol.