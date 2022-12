De boca en boca llevaba rato de no tener horario normal. Facebook DBB

Así como lo dijo Montserrat Del Castillo: “¡Se acabó la vagabundería en De Boca en boca!”.

Según contaron en el programa de este jueves, después de casi un mes de estar prácticamente ausentes por completo de la pantalla de Teletica, por motivo de los partidos del Mundial de Qatar, volverán a su horario habitual, a la 1:30 p. m.

El espacio en unos días se transmitía a las 3:30 p. m., y otros días del todo no, por lo que ahora que la Copa del Mundo se acaba el domingo, ya no tendrán excusa para no salir al aire despuecito del mediodía.

¿Se le fue la mano a Galy Galeano con Montserrat Del Castillo?

En algunos de los días que no estuvieron en pantalla, vimos en redes sociales que aprovecharon para ir a grabar algunas promos para el verano, entre otras cosas.

Recordemos que Shirley Álvarez y Tavo Gamboa sustituyen a Natalia Monge y a Bismarck Méndez, quienes todavía están en el país mundialista.