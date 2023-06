¡Se calentó esto! Elena Correa responde a Opo Marín por llamarla malagradecida

Opo Marín y Elena Correa

La Miss Costa Rica 2017, Elena Correa ha demostrado que no aguanta nada y no tardó mucho en contestarle a Opo Marín por llamarla malagradecida, entre otras cosas.

Opo metió la cuchara en el tema de la separación entre Elena y el empresario Carlos Rodríguez, y señaló que ella debería de agradecer más lo que su expareja hizo por ella.

“Ella muy malagradecida, perfectamente puede trabajar si tiene dignidad, Carlos le dio todo, lo que nunca soñó tener, viajó y disfrutó, como dice la canción, debería ser agradecida que el señor la sacó de un mundo muy diferente del que vivía, le dio educación, porte, riqueza, comió los mejores manjares, vistió las mejores marcas, recorrió el mundo y hasta la coronó reina del país”, dijo entre otras cosas.

Elena Correa responde a Opo Marín

Sin esperar mucho, Elena respondió en sus redes, primero, preguntando quién es Opo y luego devolviendo el filazo.

“A este ‘señor’ lo invito a que averigüe mi pasado antes de hablar lo que no sabe. Si gusta yo misma le hago un historial de mi carrera universitaria antes del 2013, de mis viajes, de lo que hacía e incluso el hogar donde vivía”, escribió Correa, acompañado de las etiquetas machismo, machista y mejor no opine lo que no sabe.