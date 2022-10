¡Se casa Leonora Jiménez! La exmodelo se comprometió y presume su anillote

Mariano Herrera y Leonora Jiménez se comprometieron oficialmente. Instagram

Leonora Jiménez anunció que a partir de ahora es una mujer comprometida y que se casará muy pronto.

La exmodelo compartió en su cuenta de Instagram una imagen donde luce tremendo anillo de compromiso y le dedicó unas palabras a su novio Mariano Herrera, quien es ciclista y trabaja en una venta de repuestos para carros.

Aunque no dio mayores detalles de cómo fue la propuesta matrimonial, no dudamos de que fue un momento bien romántico por lo que se aprecia en la imagen que publicó.

“Se llama calma y me costó muchas tormentas. Se llama calma y cuando desaparece… salgo de nuevo a buscarla. Se llama calma y me enseña a respirar, a pensar y a volver a pensar. Se llama calma y cuando la locura la tienta se desatan vientos salvajes que cuestan dominar (...). Se llama calma, la disfruto, la respeto y no la quiero soltar...”, dice parte del poema que le dedicó la empresaria a su ahora futuro esposo.

Leonora Jiménez recibe “miradas indiscretas” cuando la ven junto a su novio ¿Por qué?

Ella luce completamente enamorada. Instagram

Hace unas semanas Leonora había contado que cuando los dos andan juntos suelen recibir miradas discretas de la gente porque Mariano es más bajo que ella, pero que eso la tiene sin cuidado.

El amor entre ellos nació durante la pandemia cuando ella estaba mal de salud y con problemas económicos y su compañero ciclista se convirtió en su principal apoyo.