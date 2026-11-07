Farándula

Se entregaron premios en los que estaba nominado Araya Vlogs: así le fue al costarricense

Christopher Araya disputó la categoría de Influencer del Año en la edición 2026 de los Heat Latin Music Awards, ¿cómo le fue?

Por Manuel Herrera

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En octubre, Araya Vlogs recibió la grata noticia de su nominación a los Heat Latin Music Awards, en la categoría de Influencer del Año.

La entrega de los galardones a los ganadores comenzó el pasado 30 de octubre y este viernes se conoció al triunfador de la categoría que disputaba el costarricense.

Araya Vlogs
Araya Vlogs estaba nominado en los premios Heat Latin Music Awards. (Instagram/Instagram)

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Christopher Araya no alcanzó a obtener el premio, que terminó en manos del influencer y creador de contenido mexicano Aarón Mercury.

En Jalisco, México

La ceremonia de los premios se llevó a cabo en Guadalajara y Puerto Vallarta, en Jalisco, donde durante una semana que rindió homenaje a lo mejor de la música y el talento latino.

Los Heat Latin Music Awards nacieron en 2015 como una versión latina de los MTV Music Awards, solo que estos los entrega el canal musical de televisión HTV, precisamente la competencia latina de MTV.

Araya Vlogs
Aarón Mercury fue el ganador de la categoría de Influencer del Año de los Heat Latin Music Awards, en la que estaba nominado Araya Vlogs. (Instagram/Instagram)

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Araya había celebrado por todo lo alto su nominación. “No sé qué pasó este año, nunca me habían nominado a nada y de repente dos nominaciones”, dijo esa vez.

En setiembre, el costarricense obtuvo el Premio Juventud 2026 en la categoría Modo Avión por sus vlogs de viajes.

Araya Vlogs recibió un Premio Juventud por su trabajo como creador de contenido de viajes.
Araya Vlogs recibió en setiembre un Premio Juventud por su trabajo como creador de contenido de viajes. (Facebook Araya Vlogs/Facebook Araya Vlogs)
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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008