Araya Vlogs revivió uno de los momentos más aterradores que ha pasado en sus viajes

Un león macho saltó hacia el creador de contenido costarricense. (Instagram/Instagram)

El creador de contenido costarricense Araya Vlogs ha tenido miles de experiencias en sus viajes, algunas hermosas y otras simplemente aterradoras.

Una que lo marcó para siempre fue cuando se llevó tremendo susto durante una de sus aventuras por África, y tuvo la oportunidad de estar muy cerca de varios leones salvajes hace poco más de un año.

El youtuber compartió en estos días la experiencia mediante un video que tituló “Fui atacado por leones en África”, en el que mostró su visita a un refugio donde estos grandes felinos viven bajo el cuidado de expertos.

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Durante el recorrido, Araya observó a varios de los animales y quedó impresionado por su tamaño.

“Me parece que no he visto leones tan grandes como estos y además me están diciendo que no son los más grandes que hay aquí, hay diferentes especies y tamaños”, comentó.

Pero el momento que más lo sorprendió llegó cuando uno de los leones machos saltó hacia él. Por fortuna, entre el animal y el costarricense había una cerca reforzada que evitó que pudiera alcanzarlo.

Araya Vlogs desempolvó el recuerdo de un aterrador encuentro con un león en África. (Captura de video/Redes sociales)

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Araya Vlogs se llevó un buen susto

Aunque estaba protegido por la barrera, el salto del felino tomó por sorpresa al creador de contenido, quien reaccionó con nerviosismo.

“Mi corazón es muy sano”, dijo en inglés mientras intentaba recuperarse del susto.

Según contó, una de las expertas que lo acompañaban le explicó que el comportamiento del león no representaba una situación seria y que el animal solamente buscaba asustarlo. También le hizo ver que, si hubiera sido un ataque real, poco habría podido hacer.

Alimentó a los leones y conoció su historia

Araya Vlogs visitó un refugio de leones durante su aventura por África. (Captura de video/Redes sociales)

La visita también le permitió conocer más sobre la vida de estos animales y las labores que realizan los encargados del refugio.

Durante el recorrido, Araya estuvo acompañado por expertos, conoció a varios leones que eran hermanos y participó en la alimentación de los felinos con carne de caballo.

Además, conoció la historia de una leona de 25 años que permanece en el lugar y que padece cáncer.

Sobre su condición, explicó que el tumor que tiene provoca que le crezca más pelo en esa zona.

La experiencia le permitió al tico acercarse a estos imponentes animales y mostrar a sus seguidores una aventura que difícilmente se vive todos los días.

Actualmente, Araya se encuentra en Marruecos desde donde subió un video con una peligrosa experiencia con serpientes.