¡Se hacen pasar por ella! Gabriela Jiménez advierte “no soy yo”

La participación de Gabriela Jiménez en Dancing with the Stars le dio más popularidad a la ramonense. Foto: Lilly Arce (Lilly Arce Robles.)

Gabriela Jiménez se unió a la lista de famositicos a los que les han creado un perfil falso para estafar a los usuarios de redes sociales.

En Instagram hay una cuenta con su nombre nombre y con algunas de sus fotos y se trata de otra persona se está haciendo pasar por ella.

La ahora periodista de 7 Estrellas advirtió a sus seguidores de su cuenta oficial @gabyjim_hi que ese es un perfil falso y que ella no está haciendo ningún tipo de sorteo.

“Hay un perfil falso mío, para que no se dejen estafar. Si observan bien, solo tiene una publicación. Mejor lo reportan porque se están haciendo pasar por mí y no quiero que engañen a nadie con esos supuestos concursos falsos. No soy yo”, publicó la comunicadora.

Y es que según descubrió, el creador de dicha cuenta está mando mensajes haciéndole creer a sus víctimas que resultaron ganadores de un concurso y que deben mandar un pantallazo con sus datos personales luego de llenar un formulario.

Gabriela Jiménez tiene una nueva función dentro de Teletica

Por cierto, luego del fiestón que se armó la noche del domingo tras la final de Dancing with the Stars. a Gaby le tocó madrugar este lunes para irse para la playa, pero no de vacaciones sino para trabajar en un nuevo reportaje para el espacio de espectáculos de los jueves en el que ahora sale.