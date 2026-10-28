¿Se murió Laura Bozzo? Esto es lo que se sabe

Laura Bozzo tuvo que ser hospitalizada de emergencia en México.

La preocupación se apoderó de los seguidores de Laura Bozzo, la famosa presentadora del programa “Laura en América”, luego de que en redes sociales comenzara a circular la noticia de su supuesta muerte.

El rumor tomó fuerza en las últimas horas e incluso el actor mexicano Alfredo Adame publicó una esquela lamentando el supuesto fallecimiento de la conductora peruana, lo que aumentó la confusión entre quienes siguen de cerca su estado de salud.

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Sin embargo, hasta este miércoles 28 de octubre no existe una confirmación oficial de que Laura Bozzo haya muerto.

Por el contrario, su hija Alejandra de la Fuente salió al paso de las versiones y compartió en Instagram un comunicado que desmiente categóricamente la información.

El mensaje también pidió a los medios de comunicación y al público actuar con responsabilidad, verificar los datos antes de compartirlos y respetar a la familia durante este difícil momento.

Alejandra de la Fuente, hija de Laura Bozzo, salió a desmentir su muerte. (redes/Instagram)

La alarma se da luego de que la presentadora, de 75 años, fuera hospitalizada de emergencia en México el pasado 13 de octubre, debido a una úlcera perforada que requirió una cirugía urgente.

Su recuperación se ha complicado por otros problemas de salud, entre ellos una neumonía, por lo que permanece bajo atención médica en Ciudad de México.

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Aunque los últimos reportes han señalado una leve mejoría, su estado continúa generando preocupación entre sus seguidores.

Alejandra de la Fuente, hija de Laura Bozzo, no contó cuál es la condición actual de la peruana. (redes/Instagram)

Por ahora, la familia no ha anunciado una fecha para que la conductora reciba el alta médica y ha pedido frenar las especulaciones sobre su situación.