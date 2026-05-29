Laura Bozzo defendió a Maribel Guardia y lanzó fuerte comentario contra la viuda de Julián Figueroa

La presentadora Laura Bozzo volvió a colocarse en el centro de la polémica tras emitir una serie de declaraciones sobre Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, y la situación que rodea al pequeño José Julián.

Durante una reciente intervención con la prensa mexicana, la presentadora defendió a Maribel Guardia y cuestionó duramente el comportamiento de la joven.

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Bozzo dirigió unas palabras hacia Addis Tuñón, nueva tutora del niño y quien mantiene una relación de tía - sobrina con Imelda.

Laura Bozzo salió a defender a Maribel Guardia.

“Al final, que te ocupes de tu sobrina (Imelda), a mí me consta las cosas que ella hace, no es que me lo han contado, es que yo la he visto, más que fijarte en el dinero, trata de que pueda llegar a una rehabilitación, apóyala en su rehabilitación, ese sería el mejor regalo para el niño, ese es mi mensaje”, dijo la mexicana.

Bozzo recalcó el amor que sentía Maribel Guardia por Julián Figueroa. (redes/Facebook)

Imelda Tuñón sigue con problemas legales con Maribel Guardia. (redes sociales/Instagram)

Defendió a Maribel Guardia

Bozzo también aprovechó para expresar el cariño que sentía por el hijo de Maribel y Joan Sebastian y aseguró que lo recuerda con afecto.

“Yo creo que nunca lo amó (Imelda); para mí, opinión de Laura Bozzo, para mí esta niña fue una interesada que se casó por interés con este niño maravilloso (Julián) y le c@g*! la vida, esa es mi opinión. Julián fue una billetera en su vida porque no sé qué hubiera hecho ella sin Julián”, comentó Laura.

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Además, envió un mensaje de felicitación a la costarricense por su cumpleaños y manifestó su deseo de reencontrarse con ella próximamente.