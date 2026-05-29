Laura Bozzo defendió a Maribel Guardia y lanzó fuerte comentario contra la viuda de Julián Figueroa

La presentadora Laura Bozzo volvió a colocarse en el centro de la polémica tras emitir una serie de declaraciones sobre Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, y la situación que rodea al pequeño José Julián.
Durante una reciente intervención con la prensa mexicana, la presentadora defendió a Maribel Guardia y cuestionó duramente el comportamiento de la joven.
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Sin filtros
Bozzo dirigió unas palabras hacia Addis Tuñón, nueva tutora del niño y quien mantiene una relación de tía - sobrina con Imelda.
“Al final, que te ocupes de tu sobrina (Imelda), a mí me consta las cosas que ella hace, no es que me lo han contado, es que yo la he visto, más que fijarte en el dinero, trata de que pueda llegar a una rehabilitación, apóyala en su rehabilitación, ese sería el mejor regalo para el niño, ese es mi mensaje”, dijo la mexicana.
Defendió a Maribel Guardia
Bozzo también aprovechó para expresar el cariño que sentía por el hijo de Maribel y Joan Sebastian y aseguró que lo recuerda con afecto.
“Yo creo que nunca lo amó (Imelda); para mí, opinión de Laura Bozzo, para mí esta niña fue una interesada que se casó por interés con este niño maravilloso (Julián) y le c@g*! la vida, esa es mi opinión. Julián fue una billetera en su vida porque no sé qué hubiera hecho ella sin Julián”, comentó Laura.
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Además, envió un mensaje de felicitación a la costarricense por su cumpleaños y manifestó su deseo de reencontrarse con ella próximamente.