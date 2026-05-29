Maribel Guardia inició su cumpleaños con un recuerdo de Julián Figueroa que tocó corazones

Maribel Guardia está celebrando este 29 de mayo su cumpleaños número 67 de una manera muy especial.

La actriz y cantante compartió con sus seguidores un emotivo video en el que aparece su hijo, Julián Figueroa, cantándole “Las Mañanitas”, una tradición que marcó durante años el inicio de esta fecha tan significativa para ella.

LEA MÁS: Periodista mexicana que le dio dura noticia en vivo, volvió a atacar con todo a Maribel Guardia

Maribel Guardia está cumpliendo 67 años. (Instagram/Instagram)

Un recuerdo que sigue vivo

La artista publicó el audiovisual acompañado de un mensaje lleno de sentimiento y gratitud.

“Así empiezo a celebrar mi cumpleaños, dándole gracias a Dios por todas las bendiciones que me ha dado. Mi hijo Julián siempre me cantaba las mañanitas a las 12 de la noche, y les comparto este recuerdo porque hay voces que el tiempo no apaga, abrazos que siguen acompañándonos y amores que ni la distancia más grande puede borrar. Happy Birthday to me, Dios es bueno”, escribió Maribel.

LEA MÁS: Maribel Guardia rompe el silencio y toma decisión con la herencia de su nieto tras perder la custodia

Julián Figueroa falleció en 2023. (Tomada de redes sociales /Tomada de redes sociales)

Reacciones llenas de cariño

La publicación generó una ola de reacciones entre seguidores, amigos y admiradores de la artista, quienes aprovecharon la ocasión para felicitarla.

Maribel es una figura muy querida y admirada por su trayectoria, talento y cercanía con sus seguidores.