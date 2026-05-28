Periodista mexicana que le dio dura noticia en vivo, volvió a atacar con todo a Maribel Guardia

La polémica entre Maribel Guardia y la periodista Addis Tuñón sigue creciendo luego de que la comunicadora mexicana utilizara una columna publicada en el diario Excélsior para responder públicamente a las críticas y cuestionamientos lanzados por la actriz costarricense.

La comunicadora negó tener conflicto de intereses tras convertirse en la nueva tutora de José Julián, nieto de Maribel Guardia.

Addis respondió desde su espacio en Excélsior

Addis Tuñón confirmó en vivo que un juez la nombró tutora definitiva del nieto de Maribel Guardia. (Instagram/Instagram)

La molestia de Maribel surgió luego de que Addis fuera nombrada como nueva tutora del menor, situación que llevó a la actriz a cuestionar la ética de la periodista debido a su cercanía familiar con Imelda Garza Tuñón y a que dio la noticia como exclusiva en vivo en su programa de TV.

Sin embargo, Addis decidió defenderse públicamente desde una columna publicada en el periódico Excélsior.

“Tengo 30 años trabajando en el medio, en ese tiempo he generado portadas, exclusivas y me he ido edificando una trayectoria”, afirmó.

Además, dejó claro que nunca utilizó información familiar para beneficio profesional.

“El asunto con Maribel lo conozco como familiar desde hace 10 años y no lo revelé”, señaló.

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La periodista también lanzó una frase que rápidamente comenzó a viralizarse.

“Mi carrera no inició con este escándalo y no terminará con este escándalo”, escribió.

Maribel cuestionó supuesto conflicto de intereses

La actriz costarricense había mostrado preocupación porque Addis es tía de Imelda Garza Tuñón y considera que podría priorizar los intereses de su sobrina antes que los del menor.

No obstante, el abogado Antonio Lozano Gracia respondió asegurando que ese argumento resulta contradictorio, ya que Maribel también ejerció anteriormente como tutora teniendo relación directa con Marco Chacón, quien además era albacea y su esposo.

El abogado también aclaró que Addis no administrará dinero ni propiedades relacionadas con la herencia de José Julián.

“La herencia va a estar sujeta al criterio de un juez”, explicó.

Además, señaló que la función de la periodista será únicamente velar por el bienestar del menor.

Maribel habló del dolor que vive

Maribel Guardia cuestionó el nombramiento de Addis Tuñón. (Instagram/Instagram)

Durante el proceso, la actriz costarricense también reconoció lo duro que ha sido no poder convivir actualmente con su nieto.

“Yo lo dejo en manos de Dios… lo del niño me duele muchísimo, pero mi corazón ya sabe de dolores”, expresó.

El caso continúa generando enorme atención mediática en México debido a la disputa familiar relacionada con la herencia de Julián Figueroa y la tutela del menor.