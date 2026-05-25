Maribel Guardia rompe el silencio y toma decisión con la herencia de su nieto tras perder la custodia

La actriz y cantante Maribel Guardia volvió a estar en el centro de la atención mediática luego de revelar que tomó una importante decisión relacionada con la herencia de su nieto, José Julián Figueroa, tras los recientes conflictos legales con su exnuera Imelda Garza.

Durante declaraciones ofrecidas a medios mexicanos, la artista confirmó que ya no dejará al menor la totalidad de los bienes, como había considerado originalmente.

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“Tomaré algunas previsiones, ya no pienso dejarle todos mis bienes, pero sí una buena parte. Hay otra parte que consideraba yo dejarle, pero ahora ya no”, expresó la costarricense.

Maribel Guardia ha enfrentado diversos conflictos con su exnuera, Imelda Garza. (Instagram/Instagram)

Cambios tras la disputa legal

La situación familiar tomó fuerza después de que se anunciara la destitución de Maribel como tutora testamentaria de su nieto. La actriz también comentó que había ofrecido hacerse cargo de la manutención del menor, aunque esa propuesta no fue aceptada.

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“Tengo algunas cosas ya a nombre del niño, por supuesto, que se le entregarán cuando ya tenga 30 años, que ya él sea un adulto y que tome sus propias decisiones”, agregó.

Custodia quedó en otras manos

Durante un tiempo, Maribel estuvo al cuidado de su nieto, pero la madre del menor inició un proceso legal que terminó retirándole la custodia a la artista.

Actualmente, la custodia de José Julián quedó bajo la responsabilidad de Addis Tuñón, persona cercana a Imelda Garza.