Maribel Guardia le respondió con todo a presentadora mexicana que se metió en su familia

La actriz y cantante Maribel Guardia rompió el silencio y respondió con fuerza luego de que la periodista Addis Tuñón fuera nombrada como nueva tutora de su nieto, José Julián, situación que sigue aumentando la tensión familiar alrededor de la herencia de Julián Figueroa.

Maribel cuestionó a Addis Tuñón

Maribel Guardia llora en televisión al recordar lo que hizo antes de saber que Julián Figueroa había muerto (Instagram/Instagram)

En declaraciones dadas al programa “Ventaneando”, Maribel dejó claro que le preocupa el papel que desempeñará Addis dentro del proceso legal relacionado con el menor.

“Lo que sí me preocupa es que pusieron a esta señora; en siete años no vi que fuera a visitar al niño, ni un cumpleaños, ni una Navidad”, expresó.

La actriz aseguró que existe un conflicto de intereses debido a la relación familiar entre Addis Tuñón e Imelda Garza Tuñón, madre del niño.

“Sí, hay un choque de intereses, porque la tutora tiene que cuidar los intereses del niño y resulta que es familia de la mamá, y la mamá le está peleando la herencia al niño”, afirmó.

Maribel incluso señaló que, desde su punto de vista, no se puede actuar como “juez y parte” dentro del caso.

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“Además, ella llevándose las exclusivas a su programa”, agregó.

Maribel aseguró que quiso seguir ayudando económicamente

Addis Tuñón confirmó en vivo que un juez la nombró tutora definitiva del nieto de Maribel Guardia. (Instagram/Instagram)

La actriz también respondió a las versiones que aseguran que dejó de cubrir gastos relacionados con su nieto.

Según explicó, mientras el menor vivió con ella, asumió completamente su manutención y, cuando dejó de vivir en su casa hace aproximadamente un año, pidió seguir colaborando económicamente.

“Me dijeron que no, que ella no quería los gastos, que no quería la manutención; yo estaba dispuesta a dárselo con todo el amor del mundo y no lo quisieron”, comentó.

A pesar de la tensión y las diferencias familiares, Maribel Guardia aseguró que su prioridad sigue siendo el bienestar del niño.

“No va a defender sus intereses, está defendiendo los de la mamá, quien le está peleando la herencia al niño, pero en fin, que Dios los acompañe, que a mi niño hermoso que Dios lo bendiga”, expresó.

Las declaraciones llegan días después de que se confirmara que Addis Tuñón fue designada por un juez como tutora legal de José Julián, en medio de la disputa familiar y legal que continúa alrededor de la herencia de Julián Figueroa.