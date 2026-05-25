Elías Alvarado enciende las alarmas: estará fuera de Telenoticias tras recaída de salud

Elías Alvarado, periodista de Telenoticias, estuvo otra vez en el hospital. (redes/Facebook)

El periodista de Telenoticias Elías Alvarado continuará alejado de las pantallas mientras termina de recuperarse del virus respiratorio que recientemente lo llevó nuevamente al hospital en Nueva York.

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El corresponsal de Teletica en Estados Unidos compartió este lunes cómo sigue de salud luego del gran susto que vivió días atrás y confirmó que no podrá presentarse en la edición del noticiero que normalmente le corresponde.

“Hoy no voy a estar en el noti, normalmente hoy me corresponde”, comentó el periodista en conversación con La Teja.

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Sigue muy afectado

Aunque aseguró que ya se siente un poco mejor, Elías confesó que todavía presenta varias molestias que le impiden regresar al trabajo con normalidad.

“Mis jefes quieren que me recupere, además no tengo voz”, explicó.

El periodista detalló que continúa muy congestionado y con dolor de cuerpo, por lo que sigue guardando reposo desde su casa.

Elías contó que actualmente no tiene voz y continúa congestionado. (Instagram/Instagram)

“Hoy me siento mejor, pero sigo muy congestionado, con dolor de cuerpo”, agregó.

Además, contó que ya se encuentra bajo tratamiento médico y que le enviaron medicamentos y un espray nasal para ayudarlo a mejorar.

“Sí me mandaron espray para la nariz y medicamentos”, dijo.

Otra vez en el hospital

Hace apenas unas horas, Elías preocupó a sus seguidores luego de revelar que tuvo que ser llevado nuevamente al hospital debido a un virus respiratorio.

El comunicador explicó que permaneció varias horas bajo observación médica y que incluso salió del centro médico hasta la madrugada.

La noticia encendió las alarmas entre quienes recuerdan el complicado episodio de salud que enfrentó meses atrás, cuando sufrió una fuerte bronquitis aguda que incluso lo llevó a permanecer internado en cuidados intensivos.

Tiempo después, el periodista contó públicamente que estuvo al borde de la muerte debido a los problemas respiratorios que sufrió en aquel momento.

Por ahora, todo apunta a que el periodista continuará descansando mientras logra recuperarse completamente.