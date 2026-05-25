Natalia Rodríguez contó la inesperada experiencia que vivió en la NASCAR de Estados Unidos

La presentadora Natalia Rodríguez vivió un fin de semana inolvidable durante su visita a la Nascar Cup Series, específicamente en la emblemática carrera Coca-Cola 600, celebrada en el Charlotte Motor Speedway, en Carolina del Norte, Estados Unidos.

Natalia Rodríguez, presentadora ¡Qué buena tarde!, vivió un fin de semana para no olvidar. (redes/Instagram)

Rodríguez asistió junto a un grupo de amigos aficionados al automovilismo y terminó protagonizando una experiencia que calificó como “una locura”.

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Natalia Rodrpiguez vivió una gran experiencia en el Nascar 2026

Según contó en sus redes sociales, todo comenzó mientras recorría el evento con una bandera de Costa Rica sobre sus hombros, lo que inesperadamente la llevó a zonas exclusivas a las que normalmente no tenía acceso.

Uno de los momentos más emocionantes fue cuando logró compartir con el piloto mexicano Danny Suárez, ganador de la carrera. Natalia confesó que admira al corredor desde que vio la serie de Nascar en Netflix, especialmente por la historia de esfuerzo que hay detrás de su carrera profesional.

“Danny me llamó muchísimo la atención porque es un mexicano que la pulsea muchísimo”, comentó. Incluso aseguró que pudo felicitarlo personalmente y tomarse fotografías con él tras la competencia.

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Natalia Rodríguez andaba disfrutando del Nascar 2026. (redes/Instagram)

La aventura no terminó ahí. La presentadora también reveló que terminó dentro del hospitality y pits relacionados con el legendario Michael Jordan, dueño de uno de los equipos de la competencia.

“Fue demasiado loco donde terminé”, expresó entre risas, asegurando que la experiencia quedó marcada como una de las más inesperadas y emocionantes de su viaje.

Naty quedó tan feliz con la experiencia que hasta se compró la jacket de Suárez, la cual la hará recordar este épico viaje.