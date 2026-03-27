Presentadora de canal 7 anda de viaje por un país que muchos sueñan conocer

La presentadora Natalia Rodríguez dejó ver lo enamorada que está durante un viaje de ensueño que realiza al otro lado del mundo junto con su esposo, el doctor Emilio Garro.

Natalia Rodríguez está maravillada con todo lo que está conociendo en su viaje por Egipto. (Instagram/Instagram)

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Natalia Rodríguez anda en Egipto

La figura de Teletica y el cirujano del Hospital México están disfrutando de unos días inolvidables en Egipto, uno de los destinos más soñados por viajeros de todo el mundo.

Durante su aventura, la pareja ha recorrido distintos rincones del país, compartiendo momentos llenos de cultura, historia y amor.

Postales románticas desde Nubia

Este jueves, Natalia publicó varias fotografías de su experiencia, incluida una imagen muy romántica junto con su esposo mientras paseaban en bote.

“Descubriendo los colores, las historias y el alma de Nubia”, afirmó Natalia al compartir las imágenes.

Natalia Rodríguez y su esposo compartieron esta romántica fotos desde Nubia. (Instagram/Instagram)

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La región de Nubia, ubicada a lo largo del río Nilo, es reconocida por su riqueza cultural y por haber sido conocida en el pasado como la tierra del oro.

“Aquí el tiempo se siente diferente”

La presentadora también describió lo especial que ha sido conectar con la cultura local y sus tradiciones.

“Visitar los pueblos nubios es entrar a un mundo lleno de tradición, donde cada casa pintada cuenta una historia y cada sonrisa te hace sentir en casa. A orillas del majestuoso río Nilo, la cultura nubia sigue viva con su música, su gastronomía y su calidez única. Aquí el tiempo se siente diferente… más lento, más humano, más real”, contó Natalia.

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Natalia Rodríguez anda de visita por Egipto desde hace varios días. (Instagram/Instagram)

Un viaje que va más allá del turismo

La conductora de ¡Qué buena tarde! dejó claro que esta experiencia no es solo de visita, sino de conexión profunda con el destino.

Para Natalia, recorrer Egipto ha significado sentir la historia, la cultura y la esencia de un lugar único en el mundo.