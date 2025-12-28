Las fotos de los 40 años de Natalia Rodríguez están que arden

Natalia Rodríguez llegó a las cuatro décadas de vida el pasado 25 de diciembre y decidió celebrarlo a lo grande, con una picante sesión de fotos en Maldivas que está dando muchísimo de qué hablar en redes sociales.

Natalia Rodríguez presumió su belleza de 40 años. (Instagram/Instagram)

La presentadora de canal 7 compartió en Instagram varias imágenes con las que festejó la llegada al cuarto piso, acompañadas de un mensaje cargado de reflexión, fe y agradecimiento por la nueva etapa que inicia.

Natalia Rodríguez modeló en la paradisíaca Maldivas. (Instagram/Instagram)

Así recibe Natalia Rodríguez sus 40 años

La figura del programa ¡Qué buena tarde! aprovechó la fecha para destacar lo especial que es cumplir años el mismo día de Navidad y cómo se siente al arrancar una nueva década.

“Celebro la vida en una fecha profundamente especial: 25 de diciembre, el día que nace Jesús. Cumplo 40 años con el corazón lleno de gratitud, emoción y fe”, expresó la presentadora de canal 7.

Natalia Rodríguez cumplió 40 años el 25 de diciembre. (Instagram/Instagram)

Un emotivo adiós a sus treintas

Natalia también se despidió de sus 30 años con palabras llenas de aprendizaje y agradecimiento, recordando momentos duros que marcaron su vida.

“A mis 30’s les agradezco cada aprendizaje, volverme a la vida, cada caída y cada lección que me trajeron hasta aquí”, mencionó Naty, quien recordó el accidente que sufrió hace seis años, del cual estuvo muy cerca de no salir con vida.

Natalia Rodríguez sacó a relucir sus dotes de modelo. (Instagram/Instagram)

Una nueva década con amor y esperanza

Con la madurez que hoy la acompaña, la presentadora dejó claro que recibe sus 40 con una actitud positiva y llena de propósito.

“Empieza una nueva década… y la abrazo con amor, propósito y esperanza”, finalizó Rodríguez en su mensaje cumpleañero.

Natalia Rodríguez mostró lo guapa que está. (Instagram/Instagram)

Las fotos que encendieron las redes

En las imágenes que acompañaron la publicación, Naty Rodríguez mostró sus curvas luciendo un vestido de baño turquesa, con detalles llamativos que no pasaron desapercibidos entre sus seguidores.

Su excelente figura y la especial fecha que celebraba provocaron una ola de mensajes de felicitación y piropos para la querida trabajadora de canal 7.

