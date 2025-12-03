Natalia Rodríguez revela el sueño que Édgar Silva le hizo realidad

Tras la final de Mira quién baila (MQB), Natalia Rodríguez y Édgar Silva dejaron de compartir cámaras, pero la presentadora de ¡Qué buena tarde! aprovechó el cierre del proyecto para confesar un sueño que el guanacasteco le hizo realidad.

Rodríguez sorprendió a Silva con un emotivo gesto luego de la final del reality de baile de Teletica, en el que él fue el presentador estelar y ella, copresentadora.

Natalia Rodríguez y Édgar Silva compartieron cámaras recientemente en Mira quién baila. Fotografía: Instagram Natalia Rodríguez. (Instagram/Instagram)

Naty le dedicó un mensaje cargado de cariño

Horas después de que la segunda temporada de MQB bajara el telón, Naty compartió públicamente unas palabras llenas de admiración para Silva, uno de los presentadores más queridos del país.

“Perdí la cuenta de cuántos formatos hemos conducido juntos, pero decirte compañero y amigo no es solo un sueño de una joven que trabaja en un canal de videos musicales, es un privilegio. Te quiero, Édgar Silva, gracias por ser genial”, escribió la exfigura de Sábado feliz en sus historias de Instagram.

La presentadora recordó que desde sus inicios en VM Latino soñaba con trabajar junto con el emblemático comunicador, algo que hoy considera un privilegio cumplido.

Édgar Silva agradeció el detalle

El presentador no dejó pasar el gesto y respondió con el cariño que lo caracteriza.

“Gracias, Naty. Es un gusto siempre”, reaccionó el productor de aguacate y café.

Una dupla que se ha repetido en Teletica

Natalia, prácticamente, ha pasado por todos los programas de Teletica Formatos, muchos de ellos conducidos por Édgar, lo que ha permitido que coincidan en varios de los proyectos más grandes del canal 7.

Eso sí, en la mayoría de producciones, Naty ha tenido roles secundarios, principalmente como encargada de las menciones comerciales de los programas.

Natalia Rodríguez hizo esta revelación sobre Édgar Silva tras el final de Mira quién baila. Fotografía: Instagram Natalia Rodríguez. (Instagram/Instagram)

Un cierre que marcó a ambos

El mensaje dejó claro que, aunque ya no estén juntos en MQB, la presentadora se siente agradecida por haber cumplido, con creces, ese sueño profesional que tenía desde sus primeros pasos en la televisión.

