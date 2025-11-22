Farándula

Édgar Silva recordó con humor la vez que se tomó una foto con Chayanne

Presentador de Teletica conserva un recuerdo del cantante puertorriqueño a quien conoció hace años en la boda de José Luis “el Puma” Rodríguez

Por Manuel Herrera

El popular presentador de Teletica, Édgar Silva, no evitó el humor al recordar la vez que se tomó una foto con la estrella latina de la música, Chayanne.

Silva bromeó sobre lo que le dijo el puertorriqueño aquella vez, hace años, cuando coincidieron en Miami en la boda de José Luis “el Puma” Rodríguez, a la que el periodista tico asistió.

En la página de Instagram de Teletica Entretenimiento compartieron este sábado la foto y Édgar se guindó de eso para, con humor, hablar del detrás de cámaras de ese recuerdo.

“Este carajo llegó y me dice: ‘Me puedo tomar una foto’, y yo: ‘claro, con gusto’”, escribió Édgar con jocosidad sobre esa instantánea que se dio en los tiempos en los que él trabajaba en Buen día.

Para entonces, Édgar era un “chiquillo” de 29 años y Chayanne, otro de 28.

Édgar Silva
Édgar Silva bromeó con foto que tiene junto a Chayanne. Fotografía: Instagram Édgar Silva. (Instagram/Instagram)

La historia de la foto

En setiembre del 2024, en su programa El buscador en red, Édgar Silva reveló que asistió a la boda del Puma en 1996 en Miami y que la invitación se la hizo una disquera luego de una entrevista que le realizó al venezolano.

El guanacasteco habló de su participación en esa boda con el Puma, a quien lo entrevistó esa vez en el programa de canal 7.

Luego de eso, publicó en redes algunas fotos y entre esas sacó a la luz la que tiene con Chayanne, la misma que desempolvó Teletica este sábado y de la que él “habló” con humor.

