Édgar Silva reacciona a eliminación de Costa Rica del Mundial y revela el equipo que apoyará

Presentador de Teletica dijo cómo se siente luego de que Costa Rica perdiera este martes toda posibilidad de ir a la Copa del Mundo 2026

Por Manuel Herrera

El querido presentador Édgar Silva dejó ver el descontento y tristeza que le dejó la eliminación de Costa Rica del Mundial de Fútbol Norteamérica 2026, y aprovechó para dar a conocer el equipo que apoyará en lugar de la Tricolor.

Édgar Silva
Édgar Silva es presentador de Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce. (Instagram/Instagram)

Costa Rica sin posibilidades

Costa Rica perdió el martes toda posibilidad de ir a la Copa del Mundo del otro año, tras empatar a cero contra Honduras en el Estadio Nacional. La descalificación de la Selección Nacional es vista por la mayoría como un gran fracaso.

“Ni modo…”

Silva no precisamente consideró así la situación que enfrenta el equipo nacional, pero sí confesó que su ausencia en ese certamen deportivo lo deja con dolor.

“¡Muy dolido, la verdad!”, escribió el presentador de Mira quién baila con una foto de él en un sofá de su casa y una cara de frustración. “Ni modo…”, agregó.

Édgar Silva
Édgar Silva reaccionó así a la eliminación de la Selección Nacional de la Copa del Mundo 2026. Fotografía: Instagram Édgar Silva. (Instagram/Instagram)

Édgar aprovechó la desazón para confirmar que en el Mundial se pondrá la camiseta de Panamá.

“Mi equipo en el mundial será”, escribió junto a un emoticón de la bandera del país vecino.

Panamá pasó sobrado

Panamá clasificó al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá tras un honroso triunfo de 3-0 ante El Salvador, el martes por la noche.

Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

