Natalia Rodríguez y su esposo están de aniversario de bodas, ¿o fue ayer?

Natalia Rodríguez y Emilio Garro se casaron un 29 de febrero de 2020. (Carlos González Carballo)

Una historia de amor poco común —y bien romántica— es la que están celebrando por estos días Natalia Rodríguez, conductora de ¡Qué buena tarde!, y su esposo, el doctor Emilio Garro.

La pareja cumple años de matrimonio, pero con una particularidad que no pasa desapercibida es que se casaron un 29 de febrero, una fecha que solo aparece cada cuatro años en el calendario.

LEA MÁS: Las fotos de los 40 años de Natalia Rodríguez están que arden

Por eso, cuando no es año bisiesto, como este año, el festejo se estira y se adapta: el amor se celebra el 28 de febrero y el 1.º de marzo.

La expresentadora de Sábado Feliz, Natalia Rodríguez contrajo matrimonio con Emilio Garro en el centro de eventos La Colina en San Isidro de Grecia. (Carlos González Carballo)

Fiel a su estilo sensible y cercano, Natalia compartió un mensaje en sus redes para recordar que un día como hoy o como ayer se casaron.

“28 + 1 = 29 febrero”, escribió, explicando que aunque su día especial no figure este año, el “sí, acepto” sigue vivo en cada amanecer.

“Nuestro día tal vez no aparece este año, pero nuestro “sí, acepto”, vive en cada amanecer. Si el 29 de febrero es especial por ser único… nuestro amor lo es aún más", escribió.

LEA MÁS: Natalia Rodríguez revela el sueño que Édgar Silva le hizo realidad

En la publicación, la presentadora de Teletica reflexionó sobre lo simbólico de haber elegido una fecha tan única para unir sus vidas, comparándola con un amor que, según sus palabras, es aún más especial.

“Nos casamos en una fecha que aparece cada 4 años, pero elegimos amarnos para toda la vida”, expresó.

La boda de la presentadora Natalia Rodríguez fue en ensueño. (Carlos González)

La pareja ya lleva seis años construyendo historia juntos, y Natalia no dudó en mirar hacia adelante, celebrando lo vivido y todo lo que aún falta por compartir. Una prueba de que, aunque el calendario juegue a las escondidas, cuando hay amor verdadero siempre hay motivos para brindar… uno o dos días seguidos.