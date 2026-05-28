Siguen los problemas para Maribel Guardia por la tutela de su nieto José Julián

Maribel Guardia y Addis Tuñón, tía de Imelda Garza Tuñón, ahora están peleando por la herencia y custodia del hijo de Julían. (El Universal/GDA, El Universal)

Maribel Guardia ha manifestado su descontento con el hecho de que la periodista Addis Tuñón sea la nueva tutriz de José Julián Figueroa, su nieto. Además, ha puesto en duda la ética y profesionalismo de la comunicadora, al señalar un supuesto conflicto de intereses debido a su participación en el proceso legal por la sucesión testamentaria de Julián Figueroa, argumentando que la información relacionada con el caso estaría llegando al programa donde trabaja.

“Tengo 30 años trabajando en el medio, en ese tiempo he generado portadas, exclusivas y me he ido edificando una trayectoria; el asunto con Maribel lo conozco como familiar desde hace 10 años y no lo revelé; como periodista, como todos los medios, lo cubrí desde hace año y medio, y lo que he aportado públicamente ha sido trabajo periodístico, no cuestiones que de manera familiar sigo conservando en total discreción; entonces mi respuesta tajante a esto: mi carrera no inició con este escándalo y no terminará con este escándalo, porque antes de profesionales, somos personas y como familia sé que estoy del lado correcto”, dijo Addis Tuñón.

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La inquietud de la actriz costarricense sobre un supuesto conflicto de intereses en la figura de Addis surge debido a que es tía de Imelda Garza Tuñón, viuda de Julián Figueroa, y considera que podría priorizar los intereses de su sobrina en lugar de los de José Julián Figueroa, quien actualmente se encuentra en medio de una disputa relacionada con la herencia de su padre.

Sin embargo, el abogado Antonio Lozano Gracia, representante legal de Imelda y del menor, consideró que el argumento resulta contradictorio, ya que señaló que Maribel también fue designada en su momento como tutriz teniendo cercanía con el entonces albacea, Marco Chacón, quien además es su esposo.

“La guardia y custodia la peleó desde el 20 de enero de 2025 formalmente, luego interpuso cinco demandas de controversia familiar peleando la guardia y custodia, que le fueron rechazadas; la primera está fechada el 11 de noviembre de 2024 y la presentó hasta febrero, tiempo en el que se supone que vivían en armonía todos”, explicó Lozano.

Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, figuraba como el albacea de la herencia del nieto de la actriz y cantante. (Instagram/La Nación)

Addis también aclaró que no administrará recursos económicos ni propiedades que formen parte de la herencia de José Julián Figueroa, debido a que esa responsabilidad corresponde al albacea, cargo que actualmente continúa bajo la figura de Marco Chacón. Explicó que su papel será supervisar que se cubran las necesidades y el bienestar del menor.

“La herencia va a estar sujeta al criterio de un juez, con las reglas legales del código que se van a aplicar puntualmente. Addis va a cumplir con sus obligaciones de tutriz, la otra persona con sus obligaciones de curador, y veremos quién quedará como albacea, pero estaremos vigilantes de que los tres cumplan sus obligaciones como establece la Ley y el juez como rector del proceso”, explicó el abogado.

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Uno de los temas que más ha dolido a Maribel Guardia es la imposibilidad de convivir con su nieto José Julián. Sin embargo, de acuerdo con el abogado Antonio Lozano, esta situación no obedece a una decisión de Imelda ni de su tía, sino a medidas determinadas por un juez.