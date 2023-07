¡Se ve riquísimo! Omar Cascante tuvo una primera vez en la cocina

Omar Cascante es un galán de canal 7.

Omar Cascante, uno de los presentadores de Buen día, tuvo este lunes por la noche una primera vez en la cocina que dejó a la gente que lo sigue en redes sociales con la boca hecha agua.

El periodista documentó en sus historias de Instagram todo el proceso de su primera vez haciendo arroz con pollo.

LEA MÁS: Hijo de presentador de canal 7 pulsea un campito en Nace una estrella

“Esa olla que ustedes ven ahí es porque me voy a hacer un arroz con pollo. ¿Lo he hecho? No. ¿Me va a quedar bien? No sé. ¿Me lo voy a comer? Fijo. Ahí les cuento”, dijo otro de los galanazos de Teletica.

Omar Cascante feliz con el resultado de una primera vez

En sus posteos siguientes, Cascante mostró el paso a paso que estaba siguiendo para cocinar el platillo, infaltable en las fiestas costarricenses.

LEA MÁS: Omar Cascante se puso algo sentimental y recordó “ese ayer que tanto me marcó”

Pero un detalle, Cascante no se anduvo en cositas y le echó bastante pollito a su arroz, que tal parece que le quedó exquisito.

A Omar Cascante le quedó el arroz bien sueltico.

El fornido periodista del 7 se sirvió su “pollo con arroz” con papas tostadas, aguacate y el huevo frito porque dice que es muy antojado.

“Huele rico mi gente y sabe también, porque ya lo probé. Gracias a los que me ayudaron con la receta”, dijo Cascante al mostrar el resultado final.

LEA MÁS: Omar Cascante confesó cómo duerme y qué no le puede faltar en la cama

Omar Cascante es el orgulloso papá de Daniel, el muchacho de 22 años que el sábado por la mañana dejó bien satisfechos a los jueces de las audiciones de Nace una estrella, programa en el que aspira entrar y por eso buscó su campito ese día.