Seguidoras apoyan a exMiss Costa Rica tras perder a su bebé: “No estás sola”

La sancarleña María Fernanda Rodríguez fue coronada como Miss Costa Rica 2022.

María Fernanda Rodríguez, Miss Costa Rica 2022, decidió abrir su corazón y contar públicamente que ella y su novio perdieron al bebé que con mucha ilusión estaban esperando.

Su valentía fue aplaudida por muchas de sus seguidoras, quienes le han escrito muchos mensajes para recordarle que: “no estás sola”.

Además, muchas le han escrito para contarles sus historias y demostrarle que no es la única que ha pasado por algo tan doloroso.

“Solo quiero decirte que estoy contigo y sé lo que estás pasando y gracias por ser un ser tan valiente y compartir tu historia, porque gracias a eso muchas mujeres sacan su dolor. Muchas veces una pérdida es callada y nunca es llorada, siempre minimizan nuestro dolor, aunque debemos de llorar y llevar el duelo porque es nuestro bebé”, decía uno de los mensajes que le enviaron.

María Fernanda Rodríguez compartió la noticia en su cuenta de Instagram

“Quisiera decirte que sé perfectamente por lo que estás pasando, ya que yo tengo a mi Luquitas en el cielo también. Llora y saca tu dolor, ponle nombre a tu gordito, aunque no supieras su sexo. Como su mamá sabrás qué sentías que era y dale identidad para cuando lo recuerdes lo hagas con amor y con amor de mamá”, le escribió otra seguidora.

“No hay palabras que den consuelo, pero quiero que sepas que no estás sola en este proceso. Cuando perdí a mi bebé me ayudó mucho una página de Facebook llamada Ángeles de Costa Rica y me di cuenta de que muchas pasamos por esto...”, fue otro mensaje que la reina sancarleña compartió.

Estos son parte de los mensajes que le enviaron a María Fernanda Rodríguez.

Rodríguez, de 26 años, dio a conocer la noticia a través de un video en el que mostraba lo felices que estaban en su familia cuando les anunció su embarazo.

Ella publicó que decidió contar su triste historia porque quería recordar con ese video a su angelito.

Muchas mujeres le mandaron todo su apoyo a la Miss Costa Rica 2022.

A la exreina de belleza también le agradecieron por concientizar sobre este tema, porque a muchas les ha tocado sufrirlo en silencio.

