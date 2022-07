Seguidores de Karina Ramos asistieron a su fiesta y pudieron conocer a la Kary real

Milena Montoya, su mamá Ana Cubillo, su perrito Ojos bellos y Fabián Vindas compartieron y conocieron a Karina Ramos. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

Milena Montoya, su mamá Ana Cubillo, su perrito Ojos Bellos y un amigo que conocieron este miércoles, llamado Fabián Vindas, no se perdieron la oportunidad de compartir con una persona que los inspira, los motiva y les demuestra que las metas se pueden cumplir si se lo proponen.

Ellos fueron tan solo tres de los varios asistentes a la fiesta de cumpleaños que organizó Karina Ramos este miércoles, en el mall Oxígeno, en la zona de Kidzania, y en donde reunió a un grupo de sus seguidores con los que compartió esta fecha tan especial.

[ Karina Ramos tuvo que llevar guardaespaldas a su fiesta de cumpleaños ]

Las muestras de cariño para Karina Ramos fueron muchas. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

Luego de darse un abrazo y tomarse unas cuantas foto juntos, conversamos con ellos y nos contaron por qué asistieron a la actividad.

“Realmente queríamos conocerla y tratar con ella para ver cómo era. A mí me llama la atención que ella impulsa a todas a las personas, es alguien muy humana, a pesar de ser de la farándula, se deja querer y deja ver que es una persona como todas. Ver que es tan agradable es muy lindo”, dijo la joven Milena, quien ya había visto a Ramos de cerca en otro evento, pero hasta ahora pudo compartir un rato más con ella.

Cada uno de los que llegaba, pasaba a tomarse la foto pa'l Face y pa'l Instagram con Karina Ramos Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

Doña Ana, quien es la mamá de Milena, contó que ella laacompañó porque sabe de la admiración que le tiene su hija y porque ha visto que Karina es un buen ejemplo a seguir.

“Karina es muy natural, es muy humana y eso es lo más hermoso, no solamente lo físico, sino también el valor del ser humano. Como persona de la farándula y representante de Costa Rica en Miss Universo, yo la felicito porque ha cuidado su personalidad, su ser y su mundo y eso es bueno porque hay gente que se va por lo más fácil y ella no”, comentó doña Ana.

Por su parte, Fabián, quien llegó solo y se unió a las vecinas de Moravia, dijo que le sorprendió la manera tan amable de ser de Ramos.

“La vi muy buena gente, humana, no es como otra gente que es quitada con las personas, de hecho me gustó eso que hiciera una fiesta para que la gente la conociera, sin pagar entrada ni nada, eso me parece un buen gesto de ella”, dijo.

Kary agradeció uno a uno los regalitos que le dieron los fans. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

Encantada.

Kary señaló que este tiempo que lleva viviendo en México la ha hecho valorar muchas cosas, entre ellas el cariño que le tienen sus seguidores en Tiquicia y por eso, no dudó en invitarlos a su cumple y compartir con ellos.

“Ha sido muy loco porque me trajeron cositas como un peluche que es igual a mi perro, fotos conmigo, cartas, flores y cosas muy lindas. El cariño de la gente ha sido muy diferente en los últimos años y yo sé que he trabajado para ablandarme y poder proyectarme de una manera real con la gente porque este medio lo hace muy duro.

“Sé que me he equivocado muchas veces públicamente y me han insultado o tirado odio y siento que me costó transmitir la Karina real, la que conocen mis amigas, pero creo que por fin pude mostrar eso sin sentirme vulnerable porque también es duro entregarse a un público que luego te puede insultar”, dijo.