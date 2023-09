Seguidores de Yiyo Alfaro se llevaron un gran susto por culpa de un TikTok

Yiyo Alfaro habló en redes ante la supuesta noticia. (Instagram)

Un video que circula en redes sociales de Yiyo Alfaro, presentador de ¡Qué buena tarde!, puso en alerta a seguidores.

La grabación publicada en TikTok, en la cuenta @dannyaventino1, dio a conocer la noticia de que supuestamente Alfaro había fallecido.

En el video se pueden ver una serie de fotos del presentador, con la canción de fondo de “Alzo mi voz” de Tercer cielo y Tito el Bambino.

En el clip escribieron: “Un golpe muy duro. El presentador José Miguel Alfaro, conocido como Yiyo Alfaro, partió de este mundo. Paz a sus restos”.

Una publicación que alertó a los seguidores del comunicador, quienes dejaron varios comentarios.

“Será broma mae, estoy confundido”, “Es verdad”, “Muy fuerte su partida”, “Dios, no creo que sea cierto, ya se escucharía por todos lados la noticia”.

Alfaro fue sorprendido esta mañana por la aparente noticia y en sus historias de Instagram se manifestó ante el rumor.

“En un TikTok dicen que me morí, desde las 5 de la mañana estoy en el gimnasio. Curiosamente en el pódcats de esta semana estaba hablando de algo que me pasó, que casi me muero, sin exagerar, y no se si fue ahí donde salió todo eso”, dijo.

Además, les recomendó a sus seguidores no informarse por TikTok.

“No es la fuente más confiable, estamos acostumbrados a creer lo que vemos en redes sociales, no todo lo que está en redes es verdad y no por esta noticia mía, sino por todo en general”, dijo.