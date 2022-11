¿Seguirá Adriana Durán en Teletica? Periodista disfruta su momento y va un día a la vez

Adriana Durán se siente como en casa en Teletica. Cortesía.

Bien dicen que las segundas partes nunca son buenas, pero el regreso que está teniendo la periodista Adriana Durán a la televisión es todo lo contrario.

Además de frescura, Adri ha demostrado conocimiento, sobriedad y colmillo a la hora de comentar las mejengas del Mundial de Qatar para Teletica.

Recordemos que la experimentada comunicadora fue contratada por el canal para lo que dure la copa del mundo, pero si las cosas siguen así de bien, no sería nada raro que le hagan alguna propuesta para que se quede.

En redes sociales los comentarios han sido muy buenos y ya hay algunos pidiendo que la retengan. Incluso, algunos van más allá y hasta la ponen como la nueva directora de Teletica Deportes. Aunque es claro que ese puesto le pertenece a Jorge Martínez, Durán tiene mucho qué aportar.

Ella, de momento, prefiere ir día a día y no pensar en lo que vendrá, sino disfrutar el gran momento que está viviendo.

Adriana Durán es la favorita de los ticos en transmisiones del mundial

-¿Cómo siente que ha sido el regreso a las “canchas” para usted?

Yo soy una persona que amo el fútbol, y agradezco de corazón la oportunidad que me dio Teletica y especialmente mis compañeros de Teletica Deportes, de estar aquí compartiendo con este increíble equipo las transmisiones. De verdad me siento privilegiada de estar aquí y también agradezco a mi familia, a mi esposo, a mis hijos y a mis papás, porque me han apoyado al cien por ciento para que esté aquí.

-En redes sociales los comentarios son muy buenos, ¿le llegan esos mensajes? y ¿qué piensa de eso?

Me siento sumamente conmovida por los comentarios de las personas, yo solo disfruto al máximo lo que hago, y creo que eso la gente lo siente. ¡Agradezco profundamente cada uno de los comentarios! Es evidente que la ventana de Teletica es muy fuerte y su alcance en los hogares costarricenses es indiscutible, y por eso entre todos estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo.

-Se sabe que se unió al canal solamente por el Mundial pero, ¿hay aspiraciones o propuestas de algo más?

En este momento estoy muy contenta por este tiempo y lo estoy disfrutando al máximo. Un día a la vez.

Adriana Durán se ha acomodado muy bien en el equipo de Teletica Deportes. Cortesía.

-¿A qué atribuye el éxito que ha tenido en este regreso?

Estoy en un momento de mi vida de mucha paz y felicidad y creo que eso se percibe y refleja. Aquí lo importante es que los televidentes se sientan en casa, bienvenidos, y esa es nuestra función, hacerlos sentir a gusto, que disfruten, porque a fin de cuentas esto es un espectáculo único de cada cuatro años.

-¿Le hizo falta la adrenalina de estar frente a cámaras y el corre corre de las transmisiones?

No me había dado cuenta hasta que estuve de regreso... No son las cámaras, ni que las personas me reconozcan en la calle, es la gente del canal, es esta familia, el cariño general de las personas… ¡estoy muy feliz!

-El día de la catástrofe de la Sele contra España, usted fue muy crítica, pero respetuosa, ¿cómo se sintió sabiendo que hace poco era parte de la Federación?

Es importante estar aquí y verlo con la lupa de la objetividad. Dije lo que pensaba con el corazón. No ataqué ni mucho menos, pero quise representar lo que la mayoría siente y piensa, porque ante todo, soy amante de mi Selección.

-¿Cuál es su favorito para ganar el Mundial?

Siempre lo he dicho, Brasil y Francia. Pero el fútbol muchas veces da sorpresas.