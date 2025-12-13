Farándula

Segundo lugar de La dulce vida contó cómo terminó en un programa de comedia sin ser comediante

Christian Barquero hizo la revelación días después del final de temporada del programa de Repretel

Por Silvia Núñez
Viviana Calderón, presentadora de La dulce vida de Repretel.
La dulce vida de Repretel finalizó el 5 de diciembre y el ganador fue Argenis Matarrita (último a la derecha). (redes/Facebook)

La semana pasada se llevó a cabo la final de La dulce vida, concurso de humor de Repretel, y el ganador del segundo lugar reveló cómo terminó participando en el programa de comedia, sin ser comediante.

Christian Barquero obtuvo el premio del segundo lugar (10 mil dólares) luego de que el público votara más por el guanacasteco Argenis Matarrita.

Christian Barquero contó por qué se metió a La dulce vida

Varios días después de la final, Christian hizo varios videos en sus redes sobre el programa de canal 6 y en uno de ellos contó porqué participó.

“Todo empezó por él, Pablo Montoya, uno de los mejores comediantes del país, amigo y compañero de pódcats, que un día me sacó de una conversación por no ser comediante, pero ahí la chispa se prendió y empecé a hacer imitaciones que de carajillo hacía, pero que nunca había sacado a luz, pero un día vi el casting de La dulce vida en Repretel y fui sin preparación, pero estaba seguro de una cosa y es que me había ido pésimo, no me escuché, la verdad nada me salió bien”, contó.

Para su sorpresa, semanas después lo llamó la producción del programa para decirle que había sido elegido como participante.

Fue ahí donde estudió cada personaje, pensó en los shows y cómo sorprender al jurado y al público cada semana.

“Fuimos el primer nueve de la competencia, el primer diez, el primer doble nueve y llegué a la final con dos cracks experimentados de la comedia en Costa Rica, Kiko y Argenis, quedé de segundo, pero más que eso me llevo el premio de haber confiando en mí, de haber puesto a la familia y amigos orgullosos, y de que si uno tiene un sueño, solo hay que trabajar muy fuerte para cumplirlo”, añadió.

10/10/2025, San José, Repretel, inicio de el programa de Repretel La Dulce Vida.
Christian Barquero Araya quedó en segundo lugar de La dulce vida. (Jose Cordero/José Cordero)

El día de la gran final Christian tenía problemas con su voz y, según contó, por más que tomó de todo, en especial mucha miel, nada le funcionaba, por eso optó por no hablar absolutamente nada hasta el momento de salir al escenario, para poder hacer su presentación.

A pesar de la inexperiencia y las congojas por su ronquera, Christian terminó sorprendiendo al público y no dudamos que a partir de ahora despegará su carrera, ahora sí como comediante.

