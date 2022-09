¿Será que Michael Rubí por fin ganará Dancing with the Stars?

Lorna Cepeda y Michael Rubí son una de las parejas que luchará por ganar el trofeo de Dancing este domingo. Foto: Lilly Arce (Lilly Arce Robles.)

“Estamos adentro, lo vamos a lograr”, fueron las palabras que Lorna Cepeda le dijo a su bailarín Michael Rubí cuando escucharon que eran una de las parejas que clasificaron a la final de Dancing with the Stars.

Esta es la quinta ocasión en la que Rubí lleva a su estrella a la final, pero nunca ha quedado campeón en las siete temporadas que tiene el programa de Teletica. ¿Será que esta será la vencida?

El alajuelense asegura que si no llegan a ganar se sentirá igual muy tranquilo, porque conocer una estrella internacional como la colombiana fue su mayor premio en esta temporada.

“El hecho de poder trabajar con una persona tan maravillosa como es Lorna y haber logrado todo lo que he logrado en esta temporada ya eso para mí es suficiente y, si el trofeo llega a nuestras manos, sería el día más feliz y si no, yo ya sé cómo es esto”, comentó.

Michael reconoció que ellos tienen una gran ventaja, porque a la actriz de la telenovela “Yo soy Betty, la fea” la siguen en muchos países y la quiere mucha gente, pero que igual no se confiarán mucho, porque los otros tres finalistas, Kimberly Loaiza, Mauricio Hoffmann y Joaquín Yglesias también tienen su buen público.

El bailarín reconoció que no se esperaban clasificar a la final por las bajas puntuaciones de la gala pasada. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

“El apoyo que hemos sentido de la gente es increíble, yo que he hecho tantas temporadas de esto, nunca antes había sentido el cariño de la gente tan vivo como ahora. Estoy muy agradecido con la producción de Teletica porque me dieran esta oportunidad a mí, porque se la hubieran dado a alguno de los otros, y creo que el haber sido yo el elegido para trabajar con una persona tan conocida mundialmente, o sea, es de verdad maravilloso, estoy tan agradecido con Dios y con ella porque también ha sido una persona maravillosa conmigo”, recalcó.

Estoy demasiado contento y orgulloso de Lorna y del trabajo que ella ha hecho”. — Michael Rubí

Bailarín Michael Rubí viene a Dancing sin su pareja, que se quedará en Punta Cana

¿Qué hará después?

Antes de volver a la pista de Dancing with the Stars, el bailarín costarricense estaba viviendo en República Dominicana, donde estaba cumpliendo su sueño de ser cantante y bailarín a la vez, tras ser contratado por una cadena de hoteles como parte de su personal de animación.

Sin embargo, cuando la producción de Teletica lo llamó para invitarlo a esta nueva temporada, dejó todo botado para competir junto a la “Peliteñita”.

Ante la pregunta de qué hará una vez que termine el programa, reconoció que se quedará un tiempo más en el país porque además acaba de ser seleccionado para formar parte del musical “Jesucristo Superestrella”, de Luciérnaga Producciones.

Este musical se estrenará próximamente y le tocará cantar, bailar y actuar, por lo que Lorna le han enseñando mucho en estos días para que no le vaya tan mal en la actuación.

“Yo le dije a Lorna que me voy con un aprendizaje increíble, porque todo lo que yo he aprendido de ella, tanto en el escenario y como persona también, de cómo maneja su carrera, tener una persona que me pueda guiar de esa forma, artísticamente hablando, no tiene precio”, mencionó.