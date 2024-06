Sergio González le celebró el cumpleaños a una de las personas más importantes en su vida

Sergio González, le dejó un mensaje muy especial a su mamá en su cumpleaños 60.

Sergio González anda con una sonrisa de oreja a oreja, ya que le celebró el cumpleaños a su mamita, quien está de manteles largos.

El querido presentador de canal 8, les contó a sus seguidores de Instagram, que su linda mamá llegó a los 60 años este domingo 2 de junio, más fuerte que nunca y con una gran sonrisa, razón por la cual le dedicó un sentido mensaje.

“Gracias por enseñarme lo que es el valor de la sinceridad, la valentía y sobre todo por lo que una madre es capaz de hacer por su hijo. Ese amor, esa intuición trasciende cualquier universo y así lo he visto. Mi papá y vos me dieron todo, pero también supieron enseñarme los valores más atesorados que siempre llevó en mi corazón”, escribió al pie de una fotografía donde salen juntos.

El comunicador fue sincero y contó que su mamá nunca tuvo problema con las personas que a él le gustaban, ya que para ella eso no era un tema. Además, habló que vio su lado más fuerte cuando él se enfermó.

Sergio González le celebró el cumpleaños a una persona muy especial. (captura)

“Mi mamá estaba destrozada por dentro, pero aun así me ponía límites, que el alcahuete de mi papá no me pone nunca. Tengo una mamá que me habla al pecho, a rajatablas diría ella. También tengo una mamá que no sabe demostrar dolor cuando a ella le duele, todo por mantener el equilibrio, porque una madre tiene ese papel que solo ella sabe llevar, dar un balance en toda una familia”, agregó.

González añadió que en este día tan importante no podía dejar de lado a la familia, porque sus dos tesoros son sus papás, a quienes admira todos los días, además, porque para él son un ejemplo de amor y de lo que algún día le gustaría llegar a hacer.

LEA MÁS: Periodista Sergio González se rozó con dos figurones en su regreso a Telemundo

“Soy afortunado, la vida me premió, me imagino cuánto hubieras deseado poder celebrar los 60 años de tu mamá, pero yo tengo ese privilegio y usted me enseñó que el mundo no es perfecto, que la felicidad está dosificada y que se vive con lo que se tiene, y con lo que has tenido, has sido feliz”, detalló.

Sergio, con el privilegio que tiene, pidió celebrarle más cumples a su mami, cumplir sueños y llenarle la vida de colores.

“Aunque mi vida sea blanco y negro, para vos siempre habrá color, te amo”, concluyó.