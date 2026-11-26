Los fanáticos de Shakira que se quedaron sin entradas para verla en Costa Rica tendrán una nueva oportunidad, pues se anunció una segunda fecha para disfrutar del espectáculo de la colombiana.

Según informó Backstage Magazine, la artista ofrecerá otro concierto en el Estadio Nacional el sábado 30 de enero de 2027.

El anuncio llega después de que las entradas para el espectáculo programado inicialmente para el domingo 31 de enero se vendieran rápidamente.

Sin embargo, la noticia tiene una particularidad: en esta ocasión, los segundos serán los primeros.

Y es que quienes consigan entradas para esta nueva fecha tendrán la oportunidad de ver a la intérprete de “Antología” un día antes que aquellos que ya compraron sus boletos.

De esta manera, la barranquillera ofrecerá dos conciertos consecutivos en suelo costarricense, el 30 y 31 de enero de 2027.

Shakira (shiftlatam.agency/Suministradas a La Nación)

¿Cuánto cuestan las entradas para ver a Shakira en Costa Rica?

Los precios anunciados para el concierto del 31 de enero van desde los ₡34.500 hasta los ₡124.500, sin incluir los cargos por servicio de la boletera.

Estas son las localidades y sus respectivos precios base:

VIP Waka Waka / La Loba: ₡124.500.

Platea este y oeste: ₡69.500.

Balcón este y oeste: ₡64.500.

VIP Las de la Intuición: ₡54.500.

Sombra este y oeste: ₡44.500.

Gradería Sur: ₡34.500.

Las localidades VIP Waka Waka y La Loba, ubicadas frente al escenario, son exclusivamente para mayores de edad.

De acuerdo con la información compartida por Backstage Magazine, las entradas para el espectáculo del 30 de enero estarán disponibles próximamente mediante Publitickets.

Por el momento, no se ha detallado cuándo comenzará la venta.

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Lo cierto es que los seguidores de la colombiana que no lograron conseguir boletos tendrán otra oportunidad y, curiosamente, serán los primeros en disfrutar de su espectáculo en Costa Rica.