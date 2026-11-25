La totalidad de las entradas para el concierto que Shakira dará en Costa Rica el 31 de enero de 2027 se agotaron en cuestión de horas, pero una nueva noticia alegrará a los fans de la colombiana.

Si usted es una de las miles de personas que se quedaron sin boletos, esto le interesa, pues el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) autorizó este miércoles la venta de entradas para una segunda fecha.

Shakira cantará en Costa Rica en 2027. (PABLO PORCIUNCULA/AFP)

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Un día antes que la primera fecha anunciada

En el sitio web del MEIC se comunicó la autorización para la preventa de 53.114 entradas para una segunda fecha en Costa Rica, parte de la gira mundial Las mujeres ya no lloran.

La nueva presentación sería el 30 de enero de 2027, también en el estadio Nacional.

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Hasta el momento, las productoras One y Jogo no han confirmado la segunda presentación ni el plan de venta de entradas.