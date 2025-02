Shakira es hospitalizada de emergencia en Perú y cancela su concierto

Shakira confirmó en sus redes que está hospitalizada en Perú. (The Latin Recording Academy/The Latin Recording Academy)

Shakira debió ser hospitalizada de emergencia en Perú y tuvo que cancelar su concierto.

La colombiana confirmó su condición de salud a través de sus redes sociales, en las que lamentó no poder subirse al escenario del Estadio Nacional de Lima.

“Lamento informarles que anoche tuve que acudir a emergencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento.

“Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche”, publicó este domingo.

Shakira confirma que está hospitalizada y tuvo que suspender concierto en Lima, Perú. (redes/Instagram)

La cantante habría sufrido un cuadro de gastritis severo y fue ingresada a la clínica Delgado, donde continúan haciéndole exámenes.

“Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano. Espero estar mañana mejor, y que me den de alta cuanto antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para ustedes”, recalcó en su comunicado.

LEA MÁS: Shakira inicia su tour mundial con poderoso mensaje y la expectativa de si vendrá o no a Costa Rica

Shakira agregó que su equipo está trabajando en una nueva fecha para reprogramar su presentación.

Justo la semana pasada la artista arrancó su nueva gira “Las mujeres ya no lloran” que inició en Río de Janeiro, Brasil.