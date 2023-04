Shakira se despide de España luego de desplante del papá de Piqué

La colombiana Shakira dejó de vivir en España desde este domingo de Ramos. Instagram

Shakira se despidió de España este domingo de Ramos con un emotivo mensaje en el que asegura se va en búsqueda de la felicidad de sus hijos.

La cantante colombiana fue captada por la prensa española cuando abandonaba el país junto a sus dos hijos, Milán y Sasha, además iba con su hermano Tonino.

Mientras iba en el avión escribió: “Pero las cosas no son siempre como las soñamos, a veces corremos, pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar”.

Después hizo otro posteo de que hoy iniciaba un nuevo capítulo y que si se había establecido en Barcelona fue para darle una estabilidad a sus hijos.

“Ahora buscamos otro rincón del mundo al lado de la familia, amigos y el mar”, sin decir para dónde iban, pero según se ha rumorado ya compró una casota en Miami, Estados Unidos.

“Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad”, fue parte de lo que publicó.

La prensa española asegura que debió abandonar su casa porque el pasado 13 de marzo recibió una notificación firmada por el padre de Gerard Piqué, Joan Piqué, donde le pide el inmueble, pues está a nombre BCN TWO&TWO SL cuyo administrador es su exsuegro.