Sharon: Ya sabemos lo que nos toca y hemos decidido hacer lo que nos gusta y que uno haga lo que no le gusta tanto al otro. Por ejemplo, yo no sé lavar, así que Dani me dice en las mañanas: ‘Amor, ya dejé la lavadora puesta, saca la ropa de la secadora por fa’. Yo no sé cuánto echarle de jabón, pero él sí, porque ya había tenido la experiencia de vivir solo, yo no. Esas han sido cosas que nos han resultado muy graciosas y que hace que nos complementemos superbién.