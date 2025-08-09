Sharon Segura habló con sinceridad sobre cómo está su hijo Oliver

Sharon Segura y su esposo, Daniel Mora, se convirtieron en papitos el 3 de agosto. Fotografía: Instagram Daniem. (Instagram/Instagram)

Sharon Segura habló este sábado, con total sinceridad, sobre cómo está ella y su hijo recién nacido, Oliver.

LEA MÁS: Esposo de Sharon Segura tras ser papá: “Presenciar el nacimiento de un hijo es lo más crudo”

El primogénito de la expresentadora y del cantante Daniem (Daniel Mora) nació el domingo 3 de agosto, a las 4:55 de la mañana, a los siete meses y medio.

Aunque vino al mundo prematuro, tuvo buen peso y estatura, aseguró el feliz nuevo papá el viernes en redes; sin embargo, por ese motivo Oliver está hospitalizado.

Este sábado, Sharon dio una actualización sobre el pequeñito, a quien espera pronto llevárselo para la casa. Segura ya salió del hospital.

Sharon Segura habla de su hijito Oliver

“Esperamos que ya prontito Oli pueda irse a la casita, si así Dios lo permite. Yo estoy con él, trato, todo el día; a ratos, cuando puedo, porque ahorita está con luz azul, pero él es tan fuerte. Es un bebé demasiado fuerte, demasiado afortunado, demasiado bendecido y por ende nosotros el triple y más”, comentó la creadora de contenido.

LEA MÁS: A Sharon Segura no le salió nada de lo planeado con su parto, acá le contamos por qué

Luego habló sobre cómo evoluciona el pequeñito. “Muchas gracias a todos los que están pendientes y quieren saber más de cómo está Oli y yo, pero ambos estamos maravillosamente bien y salimos de aquí en el momento en que Oliver esté en mejores condiciones para evitar cualquier cosita en casa”, mencionó.