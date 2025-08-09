Farándula

Sharon Segura habló con sinceridad sobre cómo está su hijo Oliver

Sharon Segura agradeció a la gente por estar pendiente de su bebé Oliver, quien este domingo cumplirá una semana de nacido

Por Manuel Herrera
Daniel Mora, el esposo de Sharon Segura, abrió su corazón en una carta abierta que publicó este viernes en sus redes para hablar sobre la etapa que vive como papá.
Sharon Segura y su esposo, Daniel Mora, se convirtieron en papitos el 3 de agosto. Fotografía: Instagram Daniem. (Instagram/Instagram)

Sharon Segura habló este sábado, con total sinceridad, sobre cómo está ella y su hijo recién nacido, Oliver.

El primogénito de la expresentadora y del cantante Daniem (Daniel Mora) nació el domingo 3 de agosto, a las 4:55 de la mañana, a los siete meses y medio.

Aunque vino al mundo prematuro, tuvo buen peso y estatura, aseguró el feliz nuevo papá el viernes en redes; sin embargo, por ese motivo Oliver está hospitalizado.

Este sábado, Sharon dio una actualización sobre el pequeñito, a quien espera pronto llevárselo para la casa. Segura ya salió del hospital.

Sharon Segura habla de su hijito Oliver

“Esperamos que ya prontito Oli pueda irse a la casita, si así Dios lo permite. Yo estoy con él, trato, todo el día; a ratos, cuando puedo, porque ahorita está con luz azul, pero él es tan fuerte. Es un bebé demasiado fuerte, demasiado afortunado, demasiado bendecido y por ende nosotros el triple y más”, comentó la creadora de contenido.

Luego habló sobre cómo evoluciona el pequeñito. “Muchas gracias a todos los que están pendientes y quieren saber más de cómo está Oli y yo, pero ambos estamos maravillosamente bien y salimos de aquí en el momento en que Oliver esté en mejores condiciones para evitar cualquier cosita en casa”, mencionó.

Daniel Mora, esposo de Sharon Segura, compartió esta hermosa fotografía de él y su hijito Oliver en uno de sus primeros contactos físicos. Fotografía: Instagram Daniem. (Instagram/Instagram)
