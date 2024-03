Sharon Segura pidió que no le hagan más una pregunta muy personal

Sharon Segura y su esposo Daniel Mora, mejor conocido como Daniem, tienen varios años de casados.

La modelo Sharon Segura sacó un rato para contestar preguntas de sus seguidores en Instagram y terminó algo enojada porque asegura que siempre le hacen una pregunta que no deberían.

La también influencer cumplirá en estos días dos años de casada con Daniel Mora, conocido artísticamente como Daniem, por lo que algunas aprovecharon la oportunidad para consultarle si quieren tener hijos.

Sharon señaló que ese tipo de preguntas no deberían de hacerse porque uno no sabe la lucha interna que pueden estar llevando las parejas y, además, por ser un tema muy íntimo por lo que hay que respetar.

La pregunta que enojó a Sharon Segura

“Espero no se lo tomen personal, no es contra una persona en específico, es contra todas las personas que preguntan: ‘¿Para cuándo los bebés?, ¿para cuándo ustedes?, ¿cuándo piensan tener hijos?, ¿no le gustan los bebés?, ¿querés ser mamá? Creo que lo he expresado en muchos momentos de mi vida”.

“Claramente quiero ser mamá, es uno de mis sueños más grandes, pero ustedes no saben el proceso que están viviendo las personas, ustedes no saben si nosotros estamos intentando tener hijos hace tres años, dos años, un año, y no lo hemos logrado, ustedes no saben si estamos en proceso de fertilización, en proceso hormonal para poder quedar embarazados, ustedes no saben el proceso interno que están llevando cada una de las familias y las parejas, entonces les pido de corazón, esto no es por nosotros, esto no es por mí, pero podría serlo.

“Les pido de corazón que no le pregunten a las parejas, que no le pregunten a las mujeres que para cuándo hijos, no lo hagan, no lo hagan. Si ellas quieren contar al respecto, pues les contarán y si no me parece una pregunta en este momento fuera de lugar”, dijo en un video.

Sharon y Daniem están ahorita en proceso de construir su casa propia, pues decidieron vender el departamento que tenían para tener un hogar más grande, justo para cuando se agrande la familia.