Sheiris Montero mostró la primera foto que se tomó con Greivin Morgan y las criticas no faltaron

Greivin Morgan y su esposa Sheiris Montero cumplen 10 años de puro amor. (redes/Instagram)

Sheiris Montero publicó la primera fotografía que se tomó con su ahora esposo, Greivin Morgan, hace 10 años y no le fue muy bien con las críticas.

La influencer sacó del baúl de los recuerdos la imagen para celebrar que esta semana cumplen una década desde que se hicieron novios. Sin embargo, la publicación terminó provocando una lluvia de comentarios sobre su cambio físico.

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Aunque ella escribió en tono de broma: “Por fa, no me juzguen... he mejorado”, varios seguidores le hicieron saber que, en su opinión, ahora luce mucho mejor y está bastante cambiada.

Ante los comentarios, Sheiris tuvo que aclarar que cuando dijo que le avergonzaba aquella foto no se refería precisamente a cómo se veía hace 10 años, sino a la historia que hay detrás de la imagen.

Pero quien terminó de rematarla fue su propio esposo porque después hicieron una historia juntos en la que Greivin le confesó que le gustaba más como se veía en aquel entonces, cuando tenía el cabello negro.

Sheiris Montero y Greivin Morgan iniciaron su relación hace 10 años y ella lucía muy diferente a ahora. (rede/Instagram)

“Pelito negro, a cachete... siempre fue muy guapa...”, dijo el modelo.

“Imagínese que le gustaba más a Greivin en ese momento que ahora”, comentó Sheiris, tomándose con humor los comentarios sobre su apariencia.

Esta es otra foto que le habíamos tomado a la pareja cuando apenas iniciaban su relación tras verlos juntos en un evento.

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La pareja, que ya está casada y tiene una hija de un año, celebrará así sus primeros 10 años de historia de amor esta semana.