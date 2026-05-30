Esposa de Greivin Morgan luce sin filtros su físico a un año de convertirse en mamá

La creadora de contenido Sheiris Montero, esposa del reconocido modelo Greivin Morgan, compartió con sus seguidores detalles sobre el proceso que inició para recuperar hábitos de bienestar y actividad física tras convertirse en madre.

Montero publicó un video con imágenes en vestido de baño en las que mostró los avances que ha experimentado después de mes y medio de seguir un programa integral acompañado por profesionales.

Sheiris Montero mostró cómo avanza su recuperación física tras convertirse en mamá hace un año. (Instagram/Instagram)

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Sheiris Montero habló de los cambios

La influencer explicó que decidió comenzar este proceso luego del nacimiento de su hijo Sahel, quien llegó al mundo el 13 de mayo de 2025.

Según contó, el programa que sigue combina diferentes áreas, entre ellas acompañamiento profesional, actividad física, alimentación y otros recursos orientados al bienestar.

“Orgullosa de haber retomado, a mi propio ritmo, enfocada en ser un poquito mejor cada día sin presionarme ni compararme. Apenas estamos empezando, pero supermotivada con los primeros cambios”, afirmó en una publicación de Instagram.

Sheiris Montero afirmó sentirse feliz con el proceso que vive. (Instagram/Instagram)

“Me tenía superabandonada”

Sheiris también recordó cómo se sentía cuando tomó la decisión de comenzar este nuevo proceso.

“Cansada, inflamada, con dudas de si estaría lista y sintiendo que me tenía superabandonada”, afirmó.

La esposa de Greivin Morgan aseguró que, después de varias semanas, ha notado cambios positivos en su día a día.

“Un mes y medio después me siento con más energía, saludable y más motivada”, refirió.

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Sheiris Montero contó que llegó así hace mes y medio en busca de asesoría para recuperar sus curvas. (Instagram/Instagram)

Un programa que combina varias áreas de acompañamiento

Montero explicó que la guía que sigue contempla diferentes herramientas para ayudarle a mantener una rutina constante, incluyendo orientación sobre alimentación, actividad física y otros aspectos relacionados con su bienestar.

La creadora de contenido suele compartir con sus seguidores distintas etapas de su vida personal y familiar, por lo que esta vez decidió mostrar parte del proceso que vive un año después de convertirse en mamá.